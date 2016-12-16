«В матче со Швецией выделялся только Дацюк»

В четверг в Москве стартовал Кубок «Первого канала» по хоккею. Это традиционный второй этап Евротура, стартовавшего в ноябре финским Кубком Карьялы. Тогда подопечные Олега Знарка, взявшие в Хельсинки резерв, одержали убедительную победу, выиграв все три матча у Швеции, Финляндии и Чехии. Перед началом домашнего этапа россияне усилились звездами уровня Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. Однако первый матч со Швецией обернулся поражением со счетом 1:3.

— Откровенно говоря, даже в первом периоде, когда мы вели в счете, игра со стороны сборной России была никакая, — поделился своим мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Сложно говорить, какую установку сделал тренерский штаб и какие выводы они извлекут из поражения, но России не удалось навязать свою игру шведам, которые спокойно разрушили все атакующие действия наших ребят и поймали их на ошибках. По сути, у Швеции было всего два момента — и два гола. Эффективность впечатляющая, чего явно недоставало россиянам.



После игры главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что его команде помешала усталость — шведские хоккеисты в своем национальном первенстве провели меньше матчей, чем российские в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Однако двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов не согласен с таким объяснением.



— Работа тренера как раз и заключается в том, чтобы подготовить команду к игре даже на фоне усталости отдельных хоккеистов, — сказал «Известиям» Борис Михайлов. — У нас собраны игроки достаточно высокого уровня, и непонятно, почему они допускают такие ошибки в обороне и не могут реализовать моменты, которые создают у чужих ворот. Соперниками уровня Швеции такое не прощается. Мы имели преимущество в первом периоде, но забили всего один раз, за что и поплатились в дальнейшем. И уже в который раз получаем много удалений, что тоже не идет на пользу.

По мнению специалиста, чтобы не повторить отрицательного результата в пятничном матче с Чехией, сборной России нужно обратить внимание на индивидуальные качества своего соперника.

— Есть ощущение, что шведов наши не до конца разобрали, — добавил Борис Михайлов. — Взять того же Линуса Умарка, который и в составе «Салавата Юлаева» часто демонстрировал способность создать момент и его реализовать. Надо было уделить ему особое внимание, но в итоге именно он организовал решающую вторую шайбу в наши ворота. Пока я бы не стал паниковать из-за неудовлетворительного результата нашей команды. Но такие ошибки нельзя повторять, если хотим обыгрывать чехов.

Александр Кожевников считает, что большинство лидеров сборной России, включая Илью Ковальчука, не показали в игре против Швеции должного уровня.

— Из наших лидеров провалились все, за исключением, может быть, Дацюка, — резюмировал собеседник «Известий». — Паша пытался держать шайбу, находить подходы к воротам шведов, но он по сути своей — не пробивной форвард, а распасовщик. И как он мог выполнять свои функции, если некому было адресовать шайбу в зоне соперника? Поэтому Дацюк остался на «голодном пайке» и действовал вхолостую. В первом периоде еще что-то получалось у тройки «Сибири» (Максим Шалунов, Степан Санников, Сергей Шумаков), которая демонстрировала некое подобие комбинационной игры. Они создавали моменты, Шумаков в итоге отдал голевую передачу на удачно выкатившегося к штанге Гаврикова. Но после перерыва новосибирцы растворились. Нам нельзя повторять эти ошибки в игре с чехами — очень жестким и неприятным соперником.

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