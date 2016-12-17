Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«При хорошей стрельбе Шипулин может бороться с Фуркадом»

Эксперты «Известий» Александр Тихонов и Анатолий Алябьев — о серебре российского биатлониста на этапе Кубка мира в Нове-Место

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Филиппов

В четверг в чешском Нове-Место стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В мужском спринте серебро выиграл россиянин Антон Шипулин, уступивший лидеру сезона и действующему обладателю Большого хрустального глобуса французу Мартену Фуркаду всего 1,6 секунды.

— Я доволен результатами Антона в спринте, — заявил «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов. — Еще на предыдущих этапах я говорил, что если он более ответственно подойдет к своему выступлению на огневом рубеже, то сможет на равных конкурировать даже с Фуркадом. Так и получилось. Француз имел один штрафной круг, а Шипулин отстрелялся чисто — вот и результат. Сейчас Антон демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной. Надеюсь, что он не сбавит и продолжит показывать себя подобным образом в течение всего сезона.

Экс-президент СБР не исключил того, что Шипулин сможет противостоять Фуркаду и на трассе.

— Всё зависит от того, как Шипулин будет восстанавливаться, — добавил Александр Тихонов. — У нас ведь как бывает: закончилась гонка — идут закатываться. Еще с давних времен в нашем биатлоне есть традиция заставлять спортсменов тренироваться сразу после гонок. Этого нельзя делать. Тренироваться нужно заканчивать в ноябре, к этому моменту физический фундамент должен быть уже заложен так, чтобы он держался до марта. А внутри сезона — никаких больших нагрузок даже между этапами Кубка мира, не говоря уже о сутках между гонками. Поэтому здесь Шипулин должен думать своей головой и оценивать, как восстанавливать свой организм. Я в свое время, кроме легких пробежек, никак не нагружал себя между официальными стартами. А перед чемпионатами мира берег себя, чтобы подойти к главному старту сезона на максимальной свежести. Однажды после ЧМ вообще отдыхал и восстанавливал себя 12 дней. После чего приехал на чемпионат СССР и выиграл золото, привезя второму месту четыре с лишним минуты преимущества.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, члена совета СБР Анатолия Алябьева, Шипулин постепенно выходит на уровень, позволивший ему выиграть золото эстафеты на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

— Сейчас можно быть довольным результатом Шипулина, — заявил «Известиям» Анатолий Алябьев. — Он очень здорово выступил на стрельбе и значительно сократил огрехи, которые мешали ему в Эстерсунде, — неважное выступление на огневом рубеже, тактические просчеты на трассе, из-за которых был проигран финиш в эстафете. Сейчас Антон постепенно прибавляет и демонстрирует, что способен бороться с Фуркадом.

Специалист считает, что 29-летний российский биатлонист смог преодолеть «постсочинский синдром».

— Есть надежда, что постепенно Шипулин выходит из той полосы неудач, что преследовала его после Сочи, — резюмировал Алябьев. — Знаю, что Антон искал причины этого в себе, подробно разбирал свои старты и тренировки. Возможно, где-то подобное копание в себе усугубило ситуацию, приводило к обидным проигрышам. Хотя в целом прошлый сезон он провел ровно и заслуженно стал вторым после Фуркада в общем зачете Кубка мира. На сегодняшний день Шипулин по праву считается лидером нашей сборной и достойно выполняет эту роль.

В субботу Фуркад и Шипулин выявят сильнейшего в гонке преследования, старт в которой происходит в том же порядке и с тем же отставанием, что и итоговые результаты в спринте. В настоящий момент россиянин идет третьим в общем зачете Кубка мира, проигрывая 121 очко французу и 9 баллов идущему вторым норвежцу Йоханнесу Бе.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

«При хорошей стрельбе Шипулин может бороться с Фуркадом»

«При хорошей стрельбе Шипулин может бороться с Фуркадом»Эксперты «Известий» Александр Тихонов и Анатолий Алябьев — о серебре российского биатлониста на этапе Кубка мира в Нове-Место

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке