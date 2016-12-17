«При хорошей стрельбе Шипулин может бороться с Фуркадом»

В четверг в чешском Нове-Место стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В мужском спринте серебро выиграл россиянин Антон Шипулин, уступивший лидеру сезона и действующему обладателю Большого хрустального глобуса французу Мартену Фуркаду всего 1,6 секунды.

— Я доволен результатами Антона в спринте, — заявил «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов. — Еще на предыдущих этапах я говорил, что если он более ответственно подойдет к своему выступлению на огневом рубеже, то сможет на равных конкурировать даже с Фуркадом. Так и получилось. Француз имел один штрафной круг, а Шипулин отстрелялся чисто — вот и результат. Сейчас Антон демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной. Надеюсь, что он не сбавит и продолжит показывать себя подобным образом в течение всего сезона.

Экс-президент СБР не исключил того, что Шипулин сможет противостоять Фуркаду и на трассе.

— Всё зависит от того, как Шипулин будет восстанавливаться, — добавил Александр Тихонов. — У нас ведь как бывает: закончилась гонка — идут закатываться. Еще с давних времен в нашем биатлоне есть традиция заставлять спортсменов тренироваться сразу после гонок. Этого нельзя делать. Тренироваться нужно заканчивать в ноябре, к этому моменту физический фундамент должен быть уже заложен так, чтобы он держался до марта. А внутри сезона — никаких больших нагрузок даже между этапами Кубка мира, не говоря уже о сутках между гонками. Поэтому здесь Шипулин должен думать своей головой и оценивать, как восстанавливать свой организм. Я в свое время, кроме легких пробежек, никак не нагружал себя между официальными стартами. А перед чемпионатами мира берег себя, чтобы подойти к главному старту сезона на максимальной свежести. Однажды после ЧМ вообще отдыхал и восстанавливал себя 12 дней. После чего приехал на чемпионат СССР и выиграл золото, привезя второму месту четыре с лишним минуты преимущества.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, члена совета СБР Анатолия Алябьева, Шипулин постепенно выходит на уровень, позволивший ему выиграть золото эстафеты на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

— Сейчас можно быть довольным результатом Шипулина, — заявил «Известиям» Анатолий Алябьев. — Он очень здорово выступил на стрельбе и значительно сократил огрехи, которые мешали ему в Эстерсунде, — неважное выступление на огневом рубеже, тактические просчеты на трассе, из-за которых был проигран финиш в эстафете. Сейчас Антон постепенно прибавляет и демонстрирует, что способен бороться с Фуркадом.

Специалист считает, что 29-летний российский биатлонист смог преодолеть «постсочинский синдром».

— Есть надежда, что постепенно Шипулин выходит из той полосы неудач, что преследовала его после Сочи, — резюмировал Алябьев. — Знаю, что Антон искал причины этого в себе, подробно разбирал свои старты и тренировки. Возможно, где-то подобное копание в себе усугубило ситуацию, приводило к обидным проигрышам. Хотя в целом прошлый сезон он провел ровно и заслуженно стал вторым после Фуркада в общем зачете Кубка мира. На сегодняшний день Шипулин по праву считается лидером нашей сборной и достойно выполняет эту роль.

В субботу Фуркад и Шипулин выявят сильнейшего в гонке преследования, старт в которой происходит в том же порядке и с тем же отставанием, что и итоговые результаты в спринте. В настоящий момент россиянин идет третьим в общем зачете Кубка мира, проигрывая 121 очко французу и 9 баллов идущему вторым норвежцу Йоханнесу Бе.

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