Шарапова провела первый за 11 месяцев матч

Теннисистка Мария Шарапова провела выставочный матч с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро Моникой Пуиг. Всреча закончилась победой пуэрториканки со счетом со счетом 6:3, 1:6, 10:6.

Шарапова вышла на корт впервые за 11 месяцев. Матч с Пуиг был выставочным, а дисквалификация спортсменки не распространяется на подобные встречи.

В последний раз Шарапова выходила на корт в январе 2016 года, а позже была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного вещества — мельдония. В октябре текущего года Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации теннисистки. Шарапова сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Шарапова уже встречалась с Пуиг на корте в Риме в 2014 году, обыграв ее со счетом 6:3, 7:5.

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