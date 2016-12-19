В запасе для операторов почти полмиллиарда номеров

В интервью «Известиям» глава Россвязи Олег Духовницкий рассказал о том, какие шаги планирует сделать ведомство, чтобы не сорвать программу организации точек доступа Wi-Fi в малочисленных поселениях, о востребованности услуги переноса номера и о том, кто претендует на частоты, освободившиеся после отказа от аналогового телевидения.



— Несколько лет назад в России заработала услуга переноса номера от одного оператора к другому (MNP). Таким образом было отменено «мобильное рабство». Насколько эта услуга оказалась популярна?

— Страны, в которых есть такая услуга, шли к ее запуску не менее десяти лет, мы это сделали за год. Было много дискуссий, операторы сопротивлялись, формировалась бизнес-модель. Правительство заняло жесткую позицию, были поставлены задачи Минкомсвязи по срокам, выбору оператора базы данных и выпуску всех необходимых нормативных актов. Всё было выполнено в срок. В зону ответственности нашего агентства входил запуск оператора базы данных, которым стал подведомственный Россвязи ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи. — «Известия»).

Сегодня услуга востребована и стабильно предоставляется без малого три года. Динамика есть, и она позитивная. Всего абоненты перенесли за два года около 4,5 млн номеров.

— Нет ли в планах сделать услугу переноса фиксированного номера телефона и возможно ли это технически?

— Была идея сделать услугу переноса номера для фиксированной связи, но пока нет активного обсуждения этого вопроса. Мы были готовы предложить программно-аппаратные решения, но остановились на подвижной радиотелефонной связи. На рынке фиксированной связи — стагнация. И острой необходимости в переносе фиксированных номеров нет. Еще одна проблема — сохранение в сети телефонной связи России аналоговых АТС. Уровень цифровизации местной телефонной сети в городской местности по субъектам Российской Федерации сейчас составляет 91%. В аналоговой сети телефонной связи перенос номера технически невозможен.

— Люди сейчас могут со своим номером переходить от оператора к оператору благодаря MNP. Много ли осталось свободных номеров?

— Для операторов мобильной связи доступным является 1 млрд номеров, а к настоящему моменту выдано чуть более 553 млн номеров. Запас еще очень большой, и мы полагаем, что ресурса хватит надолго.

— Как идет реализация проекта по организации точек доступа в поселениях, где проживает более 250 человек?

— Одно из направлений нашей работы — универсальная услуга связи. Она состоит из трех блоков: первый — это таксофоны. Этим видом связи пользуются граждане, но в основном для звонков в экстренные службы. Таких таксофонов у нас в обслуживании — 147,4 тыс. по всей стране. Все они должны поддерживаться в рабочем состоянии. По итогам девяти месяцев этого года объем трафика снизился по ним на 8% и составил 13 389 700 минут.



Второе — пункты коллективного доступа (ПКД). Их около 21 тыс. Они, как правило, размещены в почтовых отделениях. Это компьютер с выходом в интернет. Отмечу, что после снижения в прошлом году тарифов трафик вырос в три раза — до 876466,46 Мб по состоянию на 1 сентября 2016 года.

Третье — это строительство точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек. «Ростелеком» тянет волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), затем устанавливает коммутатор и подключает точку доступа. Благодаря этому жители получают доступ в интернет. Но тут есть сложности относительно соблюдения сроков ввода точек со стороны оператора.

Россвязь, администрируя резерв универсального обслуживания (по закону все операторы связи делают денежные отчисления от доходов, собранные деньги идут на возмещение убытков от оказания операторами универсальных услуг связи. — «Известия»), собирает 1,2% от выручки всех операторов связи и направляет их в бюджет России. В начале года обозначилась проблема: за 2015 год мы собрали порядка 13,5 млрд рублей, а из казны на выплаты получили около 8,8 млрд рублей. Исполнение программы в заявленных объемах находится под угрозой. Вместе с тем «Ростелеком» (является главным провайдером данной услуги. — «Известия») обязательство по строительству точек доступа исполняет. Они построили около 3,5 тыс. точек коллективного доступа в рамках контракта, но произошло недофинансирование. С учетом того, что финансирование сокращается, мы будем вносить коррективы дополнительными соглашениями. Нет никаких сомнений, что проект будет реализован, но финансовые вопросы самой протяженной стройки сети в мире должны быть решены на самом высоком уровне без возможности пересмотра отдельными органами власти.

— Есть ли варианты оптимизации проекта?

— Да. Одна из идей — отказаться от ПКД в селах, где есть фиксированный широкополосный доступ или подвижный 3G или 4G. Зачем там еще и ПКД? Для этого придется отрегулировать в первую очередь нормативно-правовую базу. Внести изменения в закон «О связи». Решить имущественный вопрос в отношении оборудования и прочее.

— Отказ от ПКД соизмерим по деньгам?

— Мы попытаемся уравнять по деньгам затраты на ПКД. Но не всё так просто. Около 1500 ПКД нам придется оставить в рабочем состоянии. Так как в 1500 населенных пунктов нет фиксированного широкополосного доступа или подвижного 3G или 4G. Сейчас ведется расчет финансового обоснования. Две недели назад Николай Анатольевич (Никифоров — министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. — «Известия») нас собирал для очного обсуждения. После совещания стало понятно, что мы договоримся и найдем решение. Важно, чтобы и «Ростелеком» выполнил обязательства, и проект не вышел за рамки бюджета.

— Уже есть решение, кто будет тянуть линии связи для внедрения телемедицины?

— Решения пока нет, недавно на заседании правительства премьер поставил задачу приступить к проработке решений тех задач, которые прозвучали в послании президента. Министерство занимается вопросами нормативно-правового регулирования. Нам, скорее всего, поставят задачу вместе с «Ростелекомом» подготовить контракт со всеми техническими условиями проекта. Главное — определить источники финансирования, но раз это прозвучало в послании президента, значит, будет конкретика. Телемедицина — это очень важное направление развития связи и смежных отраслей.

— Несколько недель назад министр связи Николай Никифоров заявлял, что планируется отказ от аналогового ТВ и освободятся частоты. Что с ними будет?

— Дискуссия идет между вещателями и операторами. Что с ними будет, сказать сложно. Решение будет приниматься государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ). Я не знаю всех подробностей переговоров и не могу о них распространяться. Пока идет дискуссия. Операторы видят необходимость использования частот в своих интересах, а вещатели считают, что отдавать их на голосовую связь рановато. Кому они в итоге достанутся, говорить рано.

— Теоретически может появиться еще один оператор связи...

— Перенасыщение рынка операторами в настоящий момент очень сильное, и появление нового игрока, которому придется строить сеть в условиях высокой стоимости оборудования, выглядит не слишком рациональным.

— Какова судьба инфраструктуры, построенной к Олимпийским играм в Сочи?

— Для силовых структур был создан Центр оперативного управления. Заканчивается процедура его передачи новым собственникам. Высокотехнологичное почтовое отделение уже передано ФГУП «Почта России». Кроме того, для проведения Игр была протянута оптоволоконная линия протяженностью более 700 км.

Наше ФГБУ «МИРиТ» (подведомственная Россвязи организация. — «Известия»), которое является собственником этой инфраструктуры, оказывает услуги с использованием линий связи различным операторам и организациям. Коллеги успешно взаимодействуют с организаторами этапа гонок «Формулы-1», Инвестиционного форума в Сочи, различных спортивных чемпионатов и других международных мероприятий на черноморском побережье. По результатам года должны заработать около 85–87 млн рублей. Но чтобы поддерживать всё это в рабочем состоянии, денег нужно больше в два раза.