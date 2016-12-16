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Пятница,
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«ВКонтакте» разрешила пользователям торговать в социальной сети

Теперь размещать объявления о продаже могут не только сообщества

В социальной сети «ВКонтакте» расширен функционал раздела «Товары». Теперь размещать объявления о продаже товаров и услуг может любой пользователь соцсети. Раньше такая возможность была только у сообществ.

Оплатить выбранный товар или услугу можно с помощью денежных переводов «ВКонтакте», которые были запущены в сентябре этого года.

Сейчас обновленный функционал доступен в десктопной версии сайта, передает «Интерфакс». В ближайшие месяцы раздел «Товары» появится в мобильной версии и в официальных мобильных приложениях соцсети.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

«ВКонтакте» разрешила пользователям торговать в социальной сети

Теперь размещать объявления о продаже могут не только сообщества

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