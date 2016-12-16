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Минсельхоз РФ не увидел предпосылок для роста цен перед Новым годом

По словам главы ведомства Александра Ткачева, рынок достаточно хорошо насыщен продуктами питания отечественного производства практически по всем видам

Минсельхоз РФ не видит предпосылок для серьезного роста розничных цен на продукты перед Новым годом, заявил глава ведомства Александр Ткачев.

«Если говорить рыночным языком, у нас дефицит отсутствует. У нас рынок достаточно хорошо насыщен продуктами питания отечественного производства практически по всем видам», — сказал Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, повышение цен может произойти «в силу обычных праздничных дней, повышенного спроса».

Ткачев допустил также, что на рынке могут в определенной степени возникнуть спекулятивные настроения и цены могут повыситься в определенном сегменте.

«Но так, чтобы нас залихорадило и мы это почувствовали, — я это исключаю. Нет никаких предпосылок», — добавил он.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Минсельхоз РФ не увидел предпосылок для роста цен перед Новым годом

По словам главы ведомства Александра Ткачева, рынок достаточно хорошо насыщен продуктами питания отечественного производства практически по всем видам

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