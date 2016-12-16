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Дополнительные рейсы откроют на новогодние праздники в Калининград

Перевозку пассажиров осуществят четыре авиакомпании

Дополнительные рейсы пустят в Калининградскую область в период новогодних праздников из-за повышенного спроса пассажиров на авиаперевозки. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры.

Дополнительные рейсы вводятся на направлениях Москва–Калининград–Москва и Санкт-Петербург–Калининград–Санкт-Петербург. В общей сложности введут 27 дополнительных рейсов между Москвой и Калининградом и еще шесть — между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Перевозку пассажиров осуществят четыре авиакомпании «Аэрофлот», S7, Red Wings, «Уральские авиалинии», сообщает «Клопс.Ru».

В настоящий момент по маршруту Москва–Калининград–Москва ежедневно пять рейсов осуществляет авиакомпания «Аэрофлот», два — UTair, по одному рейсу — «Уральские авиалинии» и S7. На направлении Санкт-Петербург–Калининград–Санкт-Петербург четыре рейса ежедневно выполняет авиакомпания «Россия» и один «Уральские авиалинии».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Дополнительные рейсы откроют на новогодние праздники в Калининград

Перевозку пассажиров осуществят четыре авиакомпании

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