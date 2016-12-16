В Коломне запустили наплавной мост

Мосавтодор рапортует об окончании ремонта моста в районе автодороги Черкизово–Пески–Рождественка в подмосковной Коломне.



Для жителей Песков и Черкизово этот мост — кратчайший путь сообщения, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

После того как на мосту, длина которого составляет 117 м, была установлена наплавная часть, там восстановили пешеходное движение, сообщили в Мосавтодоре.

Во время работ полностью заменили полотно и покрытие, укрепили береговые опоры, установили новые перила и построили павильоны ожидания.