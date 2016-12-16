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ГБУ «Ритуал» опровергает причастность к вечеринке в столичном морге

Сотрудники компании не курили в гробу

ГБУ «Ритуал» опровергает появившуюся ранее в СМИ информацию, что сотрудники ведомства устроили вечеринку в столичном судебном морге № 9 на территории клинической больницы № 70.

СМИ сообщили, что специалисты ГБУ «Ритуал» якобы отмечали победу над конкурентами в споре за московский морг. Также в сети появились фотографии, на которых одна из женщин «примеряет» гроб с сигаретой во рту.

Однако в пресс-службе ГБУ «Ритуал» «Известиям» рассказали, что лица, запечатленные на распространенном в СМИ ролике и демонстрирующие на экране некорректное поведение в здании морга, не являются сотрудниками учреждения.

В ходе выяснения обстоятельств были установлены личности участников видео. Одним из них стала девушка, которая не прошла собеседование в ГБУ «Ритуал» и не была оформлена.

«Другие лица являются работниками морга и бюро судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Также в госучреждении заверили, что сегодня ведется активная работа по заключению договоров с моргами, однако официальное сотрудничество с моргом № 9 не установлено. А появление этого и подобных сюжетов является «попыткой дискредитации ГБУ «Ритуал» в ответ на усилия по преданию рынку ритуальных услуг цивилизованного характера».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ГБУ «Ритуал» опровергает причастность к вечеринке в столичном морге

Сотрудники компании не курили в гробу

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