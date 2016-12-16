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Японское генконсульство в Хабаровске начнет выдавать упрощенные визы

Нововведения вступят в силу 1 января 2017 года

Генеральное консульство Японии в Хабаровске начнет оформлять визы по упрощенной схеме с 1 января 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Согласно заявлению, сделанному во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию, для граждан Российской Федерации (обладателей обычных заграничных паспортов) вступает в действие упрощенный порядок получения краткосрочной визы в Японию», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В материале отмечается, что японский кабмин надеется, что реализация мер поспособствует упрощению процедуры получения визы и увеличению количества туристических и бизнес-поездок россиян в Японию. 

Ранее в пятницу Министерство иностранных дел Японии распространило заявление о расширении списка лиц, которые могут получить многократные визы для краткосрочного пребывания в стране, включая представителей бизнеса, ученых и деятелей культуры. Теперь визы будут иметь срок действия пять лет, вместо установленного ранее срока в три года, передает «Федеральное агентство новостей».

Также отмечалось, что, помимо однократных виз, теперь будут выдаваться многократные визы сроком действия три года для пребывания в Японии до 30 дней, сообщает телеканал «360».

Гражданам России также разрешат посещение Японии без письма гаранта в том случае, если поездка финансируется за свой счет.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Японское генконсульство в Хабаровске начнет выдавать упрощенные визы

Нововведения вступят в силу 1 января 2017 года

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