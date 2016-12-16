Из четырех созданных туристских ОЭЗ в Сибири работает только одна

Спустя девять лет после принятия решения о создании в регионах Сибири четырех особых экономических зон туристско-рекреационного типа работает только одна— «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. Заместитель полномочного представителя президента в СФО Сергей Черданцев заявил, остальные не окупаются.



Сергей Черданцев отметил, что остальные особые экономические зоны пока не только не приносят прибыль, но даже не окупают текущие затраты на их содержание. По его словам, на их создание было вложено более 14 млрд рублей бюджетных средств.



Сообщается, что турпоток в сибирские регионы за последние пять лет увеличилось на 40% и по итогам 2015 года достигло 9,6 млн человек. При этом наибольшей популярностью у туристов пользуются республики Алтай, Бурятия и Алтайский край.



Как передает ИА FlashSiberia, туристские ОЭЗ кроме Алтайского края должны были быть созданы в Бурятии («Байкальская гавань»), Республике Алтай («Алтайская долина») и Иркутской области («Ворота Байкала»).