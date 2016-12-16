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Пятница,
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Кот Барсик выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы в РФ

Шуточное заявление о выдвижении барнаульского четвероного «политика» появилось в интернете

Прославившийся в социальных сетях кот по кличке Барсик, который проживает в Барнауле (Алтайский край), заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на грядущих президентских выборах в России, которые состоятся в 2018 году.

Шуточное заявление о выдвижении четвероного кандидата появилось в соцсети «ВКонтакте», передает телеканал «360».

Как отмечается на странице в соцсети, у Барсика уже есть немало сторонников по всей России, которые уже объединились в виртуальную Партию Кота Барсика (ПКБ).

«Он (Барсик) обошел в онлайн-голосовании по выбору народного лидера оппозиции Навального, Касьянова и многих других псевдолидеров!» — говорится в сообщении.

На странице кота в соцсети также отмечается, что «Левада-центр» изучил потенциальных избирателей Барсика.

«Это прагматичные, уверенные в себе люди, искренне любящие свою страну и желающие ее изменить, но при этом не потерявшие здравый смысл и чувство юмора», — написала команда «потенциального кандидата», отметив, что таких людей в России большинство, из-за чего Барсик уверен в своей победе.

Кроме того, подчеркивается в сообщении, Барсик готов предложить свое сотрудничество козлу Тимуру, ставшему героем соцсетей из-за своей дружбы с тигром Амуром.

Команда «кота-кандидата» заявила, что программное заявление будет озвучено в ближайшее время.

Напомним, в 2015 году пушистый «политик» уже пытался баллотироваться на пост главы Барнаула.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Кот Барсик выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы в РФ

Шуточное заявление о выдвижении барнаульского четвероного «политика» появилось в интернете

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