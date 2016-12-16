Омский следователь арестован за получение взятки от адвоката Волковой

Следователя омской полиции арестовали по обвинению в получении взятки, которую в рамках оперативного эксперимента ему передала известный адвокат Виолетта Волкова.

«Следователь привел меня в некую конспиративную квартиру, которая, по его словам, связана с [местным] руководством МВД. Он знал, какую сумму и за что я ему передаю», — цитирует Волкову «РИА Новости».

По словам адвоката, следователь Павел Юрченко сейчас арестован и, «насколько ей известно», вину не признает.

Волкова рассказала, что региональное управление Следственного комитета долгое время не могло возбудить уголовное дело в отношении этого следователя.

«Материалы были переданы в Москву, где глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился дело возбудить, возбуждено оно было 5 декабря», — сказала Волкова.

Как пояснили в управлении СК РФ по Омской области, следователь УМВД расследовал дело предпринимателя, который обвинялся в неправомерных действиях при банкротстве. За закрытие дела он требовал от коммерсанта 1,5 млн рублей.

Волкова, выступая как посредник, под контролем сотрудников службы собственной безопасности передала следователю в его кабинете 600 тыс. рублей, после чего его задержали с поличным.

В отношении следователя возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Он заключен под стражу.