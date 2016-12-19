Трампу нужен новый конгресс

В том, что в ближайшие четыре года президентом Соединенных Штатов Америки будет именно Дональд Трамп, почти нет сомнений. «А может все же ситуация изменится?» — слышу я порой. Может, но маловероятно.

Разумеется, 19 декабря на заседании коллегии выборщиков некоторые участники могут проголосовать не так, как им предписал их штат, и не так, как они обещали раньше. Все манифестации, которыми была охвачены Соединенные Штаты после выборов, сбор подписей в соцсетях, выступления против Трампа — всё было направлено на то, чтобы надавить на выборщиков. И если такой тайфун волнений в США продолжится, я не исключаю, что какие-то выборщики дрогнут. Все-таки разница почти в 60 голосов выборщиков, которая стала очевидна 9 ноября, — большая фора для Трампа. Думаю, такой расклад сил невозможно переиграть, и Клинтон не сумеет изменить ситуацию в свою пользу.

«Так что же, ликовать?» — спросите вы. Ведь Трамп готов налаживать отношения с Россией. Может, это и так, но только раньше, чем через два года изменений нам ждать не стоит.

Политическая элита США напугана непредсказуемостью Трампа. Об этом свидетельствуют все события последнего месяца. Дональд Трамп продемонстрировал в ходе предвыборной кампании, что он несистемный политик. Он — неординарная личность, которая обладает невероятной целеустремленностью, умением держать удар и придерживается достаточно твердой гражданской позиции. Поэтому и республиканцы, и демократы в конгрессе пытаются сохранить преемственность восьмилетней политики Обамы, связанной с желанием не допустить развития отношений с Россией. И поэтому американский истеблишмент ищет «болевые точки» — точки конфликта США и России по направлениям Украины, Крыма и Сирии.

Достаточно напомнить, что в рамках основного сценария срочно была принята резолюция, осуждающая нарушения прав человека в Крыму. То, чему посвящен этот документ, не соответствует действительности. Зато он дает возможность поддержать санкции против России, чтобы они сохранялись по крайней мере на первый срок Трампа.

А если вспомнить санкции в отношении Сирии и ее союзников — России и Ирана? Этот шаг, по-моему, четко указывает на стремление не позволить Трампу изменить ситуацию. Американцы хотят не только сохранить за собой нефтяные поля Ирака, но и зайти с такой же целью в Сирию. Поэтому совершенно понятно, что после Мосула они пойдут на Дейр-эз-Зор и на Ракку. Это даст им возможность расколоть Сирию, что входит в конфронтацию и с целями правительства Асада, и с российской политикой, направленной на сохранение территориальной целостности САР.

Отдельного упоминания заслуживает и подготовка нового всеобъемлющего закона о санкциях в отношении России, о котором говорят американские сенаторы. Спрашивается: куда уж больше? Но истеблишмент США вновь говорит о санкциях против РФ. Рассматривая в качестве причины еще и вмешательство нашей страны в американские выборы. Мы понимаем — это абсурд, но американцы уже решили, что вмешательство было. Раз победил Трамп, значит, русские хакеры взломали сервер Демократической партии.

Все эти истории о «русском следе» по большому счету направлены на то, чтобы воздействовать на выборщиков и в итоге изменить результаты голосования так, чтобы победителем оказался не Трамп. И, замечу, не только из-за внешнеполитических взглядов нового президента. Не менее пугающей для элиты США выглядит и позиция Трампа по внутренним вопросам. Достаточно сказать, что за бизнесмена проголосовала трудовая часть населения Соединенных Штатов Америки. Люди, которые восприняли тезисы грамотно продуманной агитационной кампании Трампа. Он понял, что жители США хотят вернуться к старой американской мечте, когда есть рабочее место и рабочий человек обеспечен не только сегодня, но и на будущее. Детройт, являвшийся центром автомобилестроения США, поверил в Трампа, и таких Детройтов в стране очень много.

Так что новому президенту, чтобы действовать в соответствии со своим курсом, нужен новый конгресс. Потому что с этим составом парламента ему будет сложно добиться успехов. Обновление конгресса произойдет только через два года. К тому моменту Трамп уже будет президентом, возьмет рычаги управления в свои руки. Тогда и будут видны изменения в отношениях США и России.

Пока же нам стоит ждать включения в антироссийскую борьбу всех ресурсов, которые сегодня находятся в руках антироссийски настроенного американского истеблишмента. Многим может показаться, что это пустые слова. Но обратите внимание на то, какие решения принял третий комитет Генассамблеи ООН. Именно этот комитет готовит повестку следующей сессии. И принятый им план как раз антироссийского свойства. Наряду с этим США вместе с Украиной выступают против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Что же нам делать в таком случае? Ответ один: выстраивать внятную, конструктивную, последовательную и многовекторную внешнюю политику.

Поскольку Минские соглашения блокируются Украиной, рассчитывать на ослабление конфликта и, как следствие, ослабление секторальных санкций, которые наложил на нас Запад, не приходится. Значит, мы должны выстраивать интеграционную региональную политику, связанную с ЕАЭС, ШОС, БРИКС — и не только. Нужно находить новые формы более активного участия в АТЭС. И, я думаю, этот путь позволит нам динамично развиваться.

Ведь Европа, несмотря на то что там все чаще раздаются голоса здравомыслящих людей, вряд ли сможет выйти из-под давления США. Поскольку на протяжении последнего года американские дипломаты всегда говорили своим визави в странах Евросоюза, что если те снимут или ослабят свои санкции против России, то сами подпадут под санкции США. И совершенно понятно, что ни одна европейская страна не станет рисковать своим колоссальным товарооборотом с Соединенными Штатами.

Однако в ожидании перемен мы не можем сидеть сложа руки. Нам в обязательном порядке необходимо работать в двустороннем формате со странами Европейского союза. И убеждать их в том, что сотрудничество лучше, чем конфронтация.

Нам нужно развивать армию и флот. Без этого невозможно. Ведь нельзя не считаться с тем, что для НАТО выделены большие деньги, как и для усиления военного присутствия США в Европе. Нельзя сбрасывать со счетов военную доктрину Штатов, в которой Россия наряду с Китаем обозначена как главный враг и угроза США. Невозможно обойти стороной и тот факт, что современная война будет вестись на новых принципах: с использованием гиперзвукового оружия, с учетом космической разведки и других абсолютно новых видов мониторинга театра боевых действий. Так что нам просто необходимо развивать армию. Тем более что мы и так добились в этой области значительных успехов.

Учитывая все обстоятельства, очевидно, что нам будет непросто. Но кто сказал, что мы с этим не справимся?

Автор — член комитета Совета Федерации по международным делам