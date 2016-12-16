Один из задержанных за подготовку терактов в Москве работал таксистом

Один из задержанных за подготовку терактов в Москве не признает своей вины и утверждает, что три месяца работал в столице таксистом.

«Свою вину не признаю, к деятельности ИГ (запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») отношусь отрицательно. В Москве работал три месяца — неофициально таксистом», — сказал Абдул Хайдаров в суде.

Напомним, ранее сегодня Мещанский суд арестовал двоих предполагаемых террористов.

В суде следователь сообщил, что вину арестованных доказывают протоколы обысков.

«На квартире были обнаружены два детонатора, селитра и иные смеси для приготовления взрывчатых веществ», — заявил он, передает ТАСС.

Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех членов диверсионно-террористической группы из числа мигрантов, которые, предположительно, готовили в столице серию терактов по указанию эмиссара ИГ. Задержаны трое граждан Таджикистана и один гражданин Республики Молдова.