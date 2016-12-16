Один из задержанных за подготовку терактов в Москве работал таксистом

Абдул Хайдаров не признает своей вины
Один из задержанных за подготовку терактов в Москве не признает своей вины и утверждает, что три месяца работал в столице таксистом.
«Свою вину не признаю, к деятельности ИГ (запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») отношусь отрицательно. В Москве работал три месяца — неофициально таксистом», — сказал Абдул Хайдаров в суде.
Напомним, ранее сегодня Мещанский суд арестовал двоих предполагаемых террористов.
В суде следователь сообщил, что вину арестованных доказывают протоколы обысков.
«На квартире были обнаружены два детонатора, селитра и иные смеси для приготовления взрывчатых веществ», — заявил он, передает ТАСС.
Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех членов диверсионно-террористической группы из числа мигрантов, которые, предположительно, готовили в столице серию терактов по указанию эмиссара ИГ. Задержаны трое граждан Таджикистана и один гражданин Республики Молдова.