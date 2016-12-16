Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Один из задержанных за подготовку терактов в Москве работал таксистом

Абдул Хайдаров не признает своей вины

Один из задержанных за подготовку терактов в Москве не признает своей вины и утверждает, что три месяца работал в столице таксистом.

«Свою вину не признаю, к деятельности ИГ (запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») отношусь отрицательно. В Москве работал три месяца — неофициально таксистом», — сказал Абдул Хайдаров в суде.

Напомним, ранее сегодня Мещанский суд арестовал двоих предполагаемых террористов.

В суде следователь сообщил, что вину арестованных доказывают протоколы обысков.

«На квартире были обнаружены два детонатора, селитра и иные смеси для приготовления взрывчатых веществ», — заявил он, передает ТАСС.

Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех членов диверсионно-террористической группы из числа мигрантов, которые, предположительно, готовили в столице серию терактов по указанию эмиссара ИГ. Задержаны трое граждан Таджикистана и один гражданин Республики Молдова.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Один из задержанных за подготовку терактов в Москве работал таксистом

Абдул Хайдаров не признает своей вины

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке