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СМИ: деятельность коллекторов могут упразднить с 2017 года

Причиной этому может послужить отсутствие регулирующих их деятельность нормативно-правовых актов и финансирования

С наступлением нового, 2017 года работа коллекторов на территории России может быть полностью упразднена. Причина — в отсутствии нормативно-правовых актов, которые бы регулировали их деятельность.

Президент страны Владимир Путин накануне подписал указ, наделяющий Федеральную службу судебных приставов (ФССП) полномочиями осуществлять надзор за коллекторами. Для продолжения деятельности внесенных в реестр коллекторов необходимо постановление правительства страны. Само постановление уже находится в правительстве и может быть оперативно подписано, заявил замминистра экономики Николай Подгузов.

Сам реестр в настоящее время еще не создан, кроме того, необходим ряд других актов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», даже если оперативно будут приняты документы, а коллекторские агентства подадут заявки на внесение в реестр, то все взыскания в любом случае будут приостановлены до конца января.

Еще одна из причин, по которым ФССП временно откладывает надзор за коллекторами, — это отсутствие средств для финансирования данной деятельности. Однако президент уже поручил правительству РФ пересмотреть бюджет ФССП и скорректировать федеральный бюджет. Размер финансирования пока не сообщается.

В то же время Минфин ранее выступал против выделения средств для ФССП из федерального бюджета, сообщает телеканал «360».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

СМИ: деятельность коллекторов могут упразднить с 2017 года

Причиной этому может послужить отсутствие регулирующих их деятельность нормативно-правовых актов и финансирования

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