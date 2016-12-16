Памела Андерсон думает о получении российского паспорта

Актриса Памела Андерсон не исключает для себя возможности обращения за российским паспортом.

«Я люблю Россию, мне нравится приезжать сюда, я чувствую общность с русской культурой. У меня есть канадский и американский паспорта, почему бы не получить и российский паспорт», — сказала Андерсон, являющаяся членом консультативного Международного фонда защиты животных, передает «Интерфакс».

Андерсон также подчеркнула, что у нее есть русские корни со стороны родственников по материнской линии.

3 ноября президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому актеру Стивену Сигалу.

12 сентября прошлого года российский паспорт получил американский спортсмен, чемпион мира и легенда мирового бокса Рой Джонс-младший.