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Памела Андерсон думает о получении российского паспорта

У американской актрисы уже есть канадский паспорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Актриса Памела Андерсон не исключает для себя возможности обращения за российским паспортом.

«Я люблю Россию, мне нравится приезжать сюда, я чувствую общность с русской культурой. У меня есть канадский и американский паспорта, почему бы не получить и российский паспорт», — сказала Андерсон, являющаяся членом консультативного Международного фонда защиты животных, передает «Интерфакс».

Андерсон также подчеркнула, что у нее есть русские корни со стороны родственников по материнской линии.

3 ноября президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому актеру Стивену Сигалу.

12 сентября прошлого года российский паспорт получил американский спортсмен, чемпион мира и легенда мирового бокса Рой Джонс-младший.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Памела Андерсон думает о получении российского паспорта

Памела Андерсон думает о получении российского паспортаУ американской актрисы уже есть канадский паспорт

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