Суд на месяц арестовал сотрудника антикоррупционного главка МВД Соболя

Сотрудник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Александр Соболь, который проходит по делу о продаже должностей, арестован в пятницу на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Суд сегодня избрал в отношении Александра Соболя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок ареста установлен до 21 января», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря суда Анастасию Пылину.

Обвиняемый был в должности замначальника 25-го отдела управления «Б» ГУЭБиПК МВД России, уточнила Пылина.

Ранее суд арестовал до 21 января старшего оперуполномоченного ГУЭБиПК МВД РФ Сергея Абрамова, а агента оперативников Вадима Алферова, полностью признавшего свою вину, суд отправил под домашний арест.

Напомним, два сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Александр Соболь и Сергей Абрамов и их агент Вадим Алферов были задержаны 8 декабря по подозрению в фальсификации доказательств по делу о продаже должностей в Высший совет партии «Единая Россия».



Расследование дела о превышении должностных полномочий началось в 2014 году. За попытку продать основателю Qiwi Андрею Романенко должность в Высшем совете партии «Единая Россия» за $1,2 млн (60 млн рублей) осудили экс-директора группы «Земляне» Сергея Черенкова и его сообщника Сергея Похелюка. Однако приговор отменили через два года — Романенко отказался от своих показаний, сообщает телеканал «360».