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ФИФА расширила дисквалификацию полузащитника ЦСКА Еременко

Теперь она распространяется на все турниры под эгидой Международной федерации футбола и входящих в нее организаций

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) расширил дисквалификацию полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. 

Как сообщает пресс-служба ФИФА, срок наказания Еременко остается прежним — он отстранен до 5 октября 2018 года. Однако теперь оно расширено: дисквалификация распространяется на все турниры под эгидой международной федерации и входящих в нее организаций.

В свою очередь, Михаил Прокопец, юрист, представляющий интересы 29-летнего футболиста, допустил, что апелляция может быть рассмотрена до конца января 2017 года, пишет «Спорт-Экспресс». 

Напомним, допинг-проба футболиста, взятая после матча Лиги чемпионов между немецким «Байером» и московским ЦСКА 14 сентября, дала положительный результат на кокаин, который внесен в список запрещенных веществ.

После этого ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности. Это решение вступило в силу 6 октября, поэтому Еременко не смог принять участие в отборочном турнире к ЧМ-2018, где сборная Финляндии уступила Исландии (2:3).

Заседание дисциплинарного комитета по делу 29-летнего хавбека прошло в швейцарском Ньоне 10 ноября. 

В текущем сезоне Еременко принял участие в девяти матчах РФПЛ, забив три мяча и отдав две результативные передачи. Он также сыграл в двух встречах в рамках розыгрыша Лиги чемпионов и забил один гол.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ФИФА расширила дисквалификацию полузащитника ЦСКА Еременко

Теперь она распространяется на все турниры под эгидой Международной федерации футбола и входящих в нее организаций

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