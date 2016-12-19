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Здоровье — не главное?

Общественный деятель Татьяна Минеева — о том, почему больничный невыгоден ни сотруднику, ни работодателю

Россияне берут больничные только в крайнем случае, ведь от этого страдает как работодатель, так и сам заболевший. Выходит, здоровье — не главное?

Кадровая компания HeadHunter провела опрос посетителей своего сайта, согласно которому всего 5% респондентов идут за больничным всегда, когда заболевают, вне зависимости от тяжести состояния. Остальные россияне тянут с обращением в поликлиники до последнего, стараясь оставаться «в строю», так как «получение больничного — процесс муторный». Так, половина респондентов в прошлом году вообще не брала больничные, стараясь «переждать» болезнь на работе.

Как указывают сами эксперты HeadHunter, ситуация вполне обоснованная — заболевшему нужно собрать все подписи и печати, неоднократно посетить врача, «высидеть» длиннющие очереди — особенно, что касается муниципальных поликлиник. Всё это требует терпения, выдержки и времени, которого нет даже на то, чтобы болеть. Немаловажным является и тот факт, что от ухода на больничный сотрудников несут убытки как сами работники, так и компании.

В результате почти четверть (24%) респондентов вообще никогда не берет больничный. При этом в 53% случаев причины того, что сотрудники отказываются брать больничный, кроются в нежелании посещать поликлиники в принципе. Еще 13% считают, что брать больничный лист вообще бесполезно, так как работодатель его не оплачивает.

Тут наступает очень «тонкий момент» — отношений не с врачами, а именно с компанией, которая, естественно, несет убытки из-за отсутствия сотрудника. Более того, она обязана найти ему заместителя и оплатить болезнь, хоть и с помощью страховой компании. 23% респондентов, например, считают, что больничные удобны только компании, а 21% — что эти «справки» не нужны ни работнику, ни его работодателю. Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что 40% сотрудников считают наличие больничных хорошим решением проблемы в случае необходимости.

Невыгодна болезнь действительно всем. В основном работодатели не оплачивают больничный своих сотрудников в соответствии с их зарплатой. Лишь 25% опрошенных отметили, что им компенсируют разницу между зарплатой и той суммой, которую им выплачивает государство. То есть лишь четверть опрошенных получает зарплату во время болезни полностью.

Это приводит к тому, что более половины респондентов предпочитают отлежаться пару дней дома, не получая больничный лист (и компания идет в этом навстречу). Зато треть из них в случае, если они берут отгул по болезни, все равно лишится части зарплаты или отпуска. Но и тут есть нюансы: 69% топ-менеджеров могут позволить себе взять отгул по болезни без потерь в зарплате или отпуске. А вот рядовым специалистам чаще остальных не разрешают «болеть» без больничного.

Сложность получения больничного — не пустые слова. Сумма выплат, которые получит сотрудник в случае нетрудоспособности, зависит от страхового стажа. Первые пять дней больничного оплачивает работодатель, остальные — Фонд соцстрахования. Если у человека страховой стаж не превышает 5 лет, он получает 60% суммы от ежедневного среднего заработка; от 5 до 8 лет — 80%. И только от 8 и выше — 100%, но тут стоит учесть, что оплачивать будут только законные суммы, то есть если человек не оформлен официально в компании, денег он не получит совсем, как не получит он никаких премий и надбавок.

Кроме того, есть ограничения и по сумме выплат. Так, в 2016 году среднедневная зарплата для расчета максимальной выплаты по больничному не может быть больше 1772,60 рубля, а максимальная выплата по больничному листу в 2016 году не может превышать 25 839 рублей. Существуют ограничения и по дням: продолжительность больничного для стандартного случая пребывания дома по «обычной» болезни — составляет не более 15 дней.

Но это все — тонкости расчета, которые «прибавляются» к трудозатратам сторон. Сотрудник должен обойти всех необходимых медицинских работников, собрать нужные справки и вовремя представить их работодателю. Компания же должна умело и так же вовремя обработать документацию и отправить ее в Фонд социального страхования. Фактически получается огромное количество «телодвижений», которые становятся действительно оправданными в случае тяжелой болезни. А от простой простуды сотрудники стараются лечиться на рабочем месте — заражая вирусами коллег.

Так что ситуация, с одной стороны, складывается вполне обоснованная, а с другой — безрадостная, так как мало кому нравится болеть, да еще и на рабочем месте. И уж тем более не вписывается эта картина в требование президента России, который не раз заявлял, что основополагающим принципом всех реформ является принцип «беречь людей, а значит, беречь будущее России». По словам Владимира Путина, нужно обеспечить прирост численности населения и качество жизни, человеческого потенциала.

Сейчас на уровне власти обсуждается вопрос поощрения дополнительными днями тех сотрудников, которые не берут больничные. Это предложение Общественной палаты широко обсуждалось, в том числе членами правительства. Как заявили предложившие такую меру, получение «бонусов» заставит россиян лучше следить за своим здоровьем. Однако тут возразила вице-премьер Ольга Голодец, которая справедливо отметила, что в этом случае больные еще чаще станут ходить на работу, что нанесет вред как им самим, так и окружающим. Надо понимать и то, что болезни не всегда зависят от человека, поэтому принятие такого «здорового» решения может привести к усугублению проблемы.

Как обеспечить качество жизни, если сотруднику даже переболеть нормально не дают? Естественно, тут нужен комплексный подход: как государства, так и компаний, за которыми подтянутся и сами работники. Со стороны государства стоит усилить контроль за политикой компаний в сфере охраны труда, улучшить качество здравоохранения и скорость обработки документации, в том числе больничных. Сами компании могут предпринять усилия по пропаганде здорового образа жизни. Например, организуя фитнес-залы при офисах. Сами же россияне должны следить за своим здоровьем, ведь, как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Автор — вице-президент «Деловой России», кандидат экономических наук

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Здоровье — не главное?

Здоровье — не главное?Общественный деятель Татьяна Минеева — о том, почему больничный невыгоден ни сотруднику, ни работодателю

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