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Водитель сообщил о бомбе в суде после лишения водительских прав

Таким образом мужчина решил отомстить правоохранительным органам

Житель Сальска Ростовской области сообщил в суд о заложенном в здании взрывном устройстве. Таким образом он решил отомстить суду, который два года назад лишил его водительских прав.

Сотрудникам полиции удалось установить, что вызов был ложным. Теперь 39-летний злоумышленник задержан. Ранее он уже был судим за оскорбление полицейского, а теперь ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы: было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает телеканал «360».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Водитель сообщил о бомбе в суде после лишения водительских прав

Таким образом мужчина решил отомстить правоохранительным органам

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