Водитель сообщил о бомбе в суде после лишения водительских прав

Житель Сальска Ростовской области сообщил в суд о заложенном в здании взрывном устройстве. Таким образом он решил отомстить суду, который два года назад лишил его водительских прав.

Сотрудникам полиции удалось установить, что вызов был ложным. Теперь 39-летний злоумышленник задержан. Ранее он уже был судим за оскорбление полицейского, а теперь ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы: было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает телеканал «360».