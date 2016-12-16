Все колонны с боевиками из Алеппо прибыли в пункт назначения

О том, что все автомобильные колонны с террористами и членами их семей прибыли из Алеппо в пункт назначения, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Всего из Алеппо выехали 15 автоколонн, напомнили в Минобороны РФ. Ранее появившуюся в СМИ информацию, что одна колонна, в которой было 950 человек, вернулась в Алеппо, опровергли в российском военном ведомстве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Колонны с боевиками и членами их семей прибыли в квартал Эр-Рашидин-4, отмечается в сообщении.