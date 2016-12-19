Ценить здоровье коллектива

Вы думаете, это лишь досадное недоразумение — присутствие больного сотрудника на рабочем месте? На самом деле это может повлиять на производительность труда всей организации, а также нести огромную угрозу успешности функционирования всего предприятия.

Какие существуют угрозы присутствия больного сотрудника на рабочем месте?

Угроза первая — человек будет дольше болеть. Такая ситуация может привести к снижению продуктивности его работы в долгосрочной перспективе.

Вторая угроза — риск заражения других сотрудников. Кто-то из заболевших возьмет больничный, что также нанесет определенный урон всему предприятию.

Помимо угрозы здоровью других такая ситуация формирует соответствующий климат в коллективе, который является далеко не благоприятным для рабочей атмосферы. Вряд ли болеющий сотрудник сможет продуктивно работать и вдохновлять других членов коллектива.

Возникновение вышеупомянутых угроз напрямую зависит от фактора общего состояния здоровья населения и от того, насколько здоровый образ жизни ведут граждане, насколько активно они заботятся о своем здоровье. Согласно данным Фонда общественного мнения, 72% участвовавших в опросе утверждают, что следят за своим здоровьем. 46% опрошенных заявляют, что регулярно проходят диспансеризацию. Половина — по своей инициативе, половина — по инициативе работодателя. 63% опрошенных могут сказать, что ведут здоровый образ жизни — правильно питаются, физически активны и не имеют вредных привычек.

Однако, согласно данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ вырос до 20,5 тыс. человек на каждые 100 тыс. граждан, что говорит не о снижении количества заболевших людей, а о том, что граждане реже стали оформлять больничные. Можно утверждать, что россияне не в полной мере удовлетворены уровнем оказания медицинских услуг.

Данная ситуация также находит свое отражение в государственной политике на будущий, 2017 год. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном интервью российским телеканалам сообщил о росте бюджета в сфере здравоохранения, сообщив, что в 2017 году общий бюджет будет составлять около 3 трлн рублей. Тенденция роста бюджета в сфере здравоохранения позволит не только решать проблемы, существующие в этой сфере, но и повысить уровень охраны здоровья и труда граждан.

Несмотря на позитивные тенденции и благоприятное отношение граждан к своему здоровью, совокупность вышеперечисленных факторов все еще наносит колоссальный ущерб государству, так как на любого человека, который болеет, осуществляются затраты из Федерального фонда социального страхования. Согласно статистике фонда, в 2015 году количество оплаченных больничных дней достигло 299,7 млн. По данным Роспотребнадзора, экономический ущерб для государства от инфекционных заболеваний в 2015 году составил 549 млрд рублей.

Присутствие больного сотрудника на работе провоцирует риски, связанные с последствиями ошибок специалистов, работающих на разных видах производства. Когда мы говорим о работе, требующей большого сосредоточения и высокого уровня ответственности, то возможен риск возникновения ошибки как в документах, так и в производственном процессе. Такие ошибки категорически недопустимы и могут привести к самым плачевным последствиям, включая угрозу жизни и здоровью людей.

Представим ситуацию, в которой инженер, проектирующий строительство дома, приходит на работу в больном состоянии и случайно забывает начертить одну из опор здания. Или врач-хирург приезжает делать операцию с высокой температурой. Это далеко не вопрос плохого самочувствия человека, а серьезная проблема безопасности.

Несколько лет назад проводился опрос о прохождении медицинской комиссии шахтерами. Многие респонденты признались, что фактически медицинское освидетельствование является скорее формальной процедурой, нежели серьезным обследованием. Как следствие — люди не имеют возможности вовремя выявить различные заболевания и рискуют потерять трудоспособность на определенном этапе своей жизни, хотя появление данных заболеваний возможно предотвратить, проходя регулярные фактические обследования.

Помимо вышеперечисленных проблем и угроз необходимо обратить внимание на формируемую культуру коллектива организации. Отношение руководителя к своим сотрудникам впоследствии отражается на принципах работы сотрудников и их отношении к работе. Насколько эффективно каждый сотрудник вкладывается в работу, насколько человек будет связывать свою карьеру в долгосрочной перспективе с данным работодателем.

Ценить здоровье своего коллектива не только правильно, но еще и выгодно. Каждый работодатель сам должен найти главный аргумент.

Автор — директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, кандидат социологических наук