Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ценить здоровье коллектива

Социолог Николай Калмыков — о том, почему выгодно отпускать заболевших сотрудников на больничный

Вы думаете, это лишь досадное недоразумение — присутствие больного сотрудника на рабочем месте? На самом деле это может повлиять на производительность труда всей организации, а также нести огромную угрозу успешности функционирования всего предприятия. 

Какие существуют угрозы присутствия больного сотрудника на рабочем месте?

Угроза первая — человек будет дольше болеть. Такая ситуация может привести к снижению продуктивности его работы в долгосрочной перспективе.

Вторая угроза — риск заражения других сотрудников. Кто-то из заболевших возьмет больничный, что также нанесет определенный урон всему предприятию.

Помимо угрозы здоровью других такая ситуация формирует соответствующий климат в коллективе, который является далеко не благоприятным для рабочей атмосферы. Вряд ли болеющий сотрудник сможет продуктивно работать и вдохновлять других членов коллектива.

Возникновение вышеупомянутых угроз напрямую зависит от фактора общего состояния здоровья населения и от того, насколько здоровый образ жизни ведут граждане, насколько активно они заботятся о своем здоровье. Согласно данным Фонда общественного мнения, 72% участвовавших в опросе утверждают, что следят за своим здоровьем. 46% опрошенных заявляют, что регулярно проходят диспансеризацию. Половина — по своей инициативе, половина — по инициативе работодателя. 63% опрошенных могут сказать, что ведут здоровый образ жизни — правильно питаются, физически активны и не имеют вредных привычек.

Однако, согласно данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ вырос до 20,5 тыс. человек на каждые 100 тыс. граждан, что говорит не о снижении количества заболевших людей, а о том, что граждане реже стали оформлять больничные. Можно утверждать, что россияне не в полной мере удовлетворены уровнем оказания медицинских услуг.

Данная ситуация также находит свое отражение в государственной политике на будущий, 2017 год. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном интервью российским телеканалам сообщил о росте бюджета в сфере здравоохранения, сообщив, что в 2017 году общий бюджет будет составлять около 3 трлн рублей. Тенденция роста бюджета в сфере здравоохранения позволит не только решать проблемы, существующие в этой сфере, но и повысить уровень охраны здоровья и труда граждан.

Несмотря на позитивные тенденции и благоприятное отношение граждан к своему здоровью, совокупность вышеперечисленных факторов все еще наносит колоссальный ущерб государству, так как на любого человека, который болеет, осуществляются затраты из Федерального фонда социального страхования.  Согласно статистике фонда, в 2015 году количество оплаченных больничных дней достигло 299,7 млн. По данным Роспотребнадзора, экономический ущерб для государства от инфекционных заболеваний в 2015 году составил 549 млрд рублей.

Присутствие больного сотрудника на работе провоцирует риски, связанные с последствиями ошибок специалистов, работающих на разных видах производства. Когда мы говорим о работе, требующей большого сосредоточения и высокого уровня ответственности, то возможен риск возникновения ошибки как в документах, так и в производственном процессе. Такие ошибки категорически недопустимы и могут привести к самым плачевным последствиям, включая угрозу жизни и здоровью людей.

Представим ситуацию, в которой инженер, проектирующий строительство дома, приходит на работу в больном состоянии и случайно забывает начертить одну из опор здания. Или врач-хирург приезжает делать операцию с высокой температурой. Это далеко не вопрос плохого самочувствия человека, а серьезная проблема безопасности.

Несколько лет назад проводился опрос о прохождении медицинской комиссии шахтерами. Многие респонденты признались, что фактически медицинское освидетельствование является скорее формальной процедурой, нежели серьезным обследованием. Как следствие — люди не имеют возможности вовремя выявить различные заболевания и рискуют потерять трудоспособность на определенном этапе своей жизни, хотя появление данных заболеваний возможно предотвратить, проходя регулярные фактические обследования. 

Помимо вышеперечисленных проблем и угроз необходимо обратить внимание на формируемую культуру коллектива организации. Отношение руководителя к своим сотрудникам впоследствии отражается на принципах работы сотрудников и их отношении к работе. Насколько эффективно каждый сотрудник вкладывается в работу, насколько человек будет связывать свою карьеру в долгосрочной перспективе с данным работодателем.

Ценить здоровье своего коллектива не только правильно, но еще и выгодно. Каждый работодатель сам должен найти главный аргумент. 

Автор — директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, кандидат социологических наук

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Ценить здоровье коллектива

Ценить здоровье коллектива Социолог Николай Калмыков — о том, почему выгодно отпускать заболевших сотрудников на больничный

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке