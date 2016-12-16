Минфин получил деньги от продажи «Роснефти»

Российский бюджет пополнился на 710,8 млрд рублей за счет денег от сделки по приватизации 19,5% акций госкомпании «Роснефть», сообщила в пятницу пресс-служба Минфина.



«Минфин России подтверждает получение средств от приватизации 19,5% акций НК «Роснефть». Средства поступили на счет Федерального казначейства России в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.



Сделка по продаже пакета «Роснефти» закрылась в начале декабря 2016 года, в бюджет деньги должны были поступить до середины месяца.



По оценке главы Минфина Антона Силуанова, всего российский бюджет может получить 1,1 трлн рублей от приватизации госактивов в 2016 году.

