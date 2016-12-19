Под родными пальмами

Почти половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Тенденция совершенно очевидна — более 40% бронирующих путевки выбирают внутренние направления, — сообщил он. — Большинство из них едут в Сочи, потому что там есть и горнолыжный отдых, и прибрежный. На втором месте по объемам бронирований — Москва. Особенно много в столицу в эти дни едет детских групп. На третьем месте — Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад, на четвертом — Казань. Растет популярность Крыма.

По данным РСТ, по сравнению с прошлым годом число бронирований путевок на внутренние направления выросло на 15%.

Большинство туристов, отправляющихся за рубеж, стараются отметить Новый год дома и только потом уехать. Исключение составляют те, кто бронирует туры в европейские города, — они стараются попасть на рождественские распродажи.

А те, кто планирует путешествие по России, напротив, не собираются отмечать праздник дома. По словам Юрия Барзыкина, 80% из них встретят Новый год в другом городе.

По словам эксперта, среди зарубежных направлений первое место по числу бронирований занимает Таиланд. На втором месте по популярности — китайский остров Хайнань, на третьем — индийский Гоа, четвертая строчка — у Вьетнама.

Далее следуют горнолыжные туры.

— Из-за стабилизации валютного курса снова стали востребованными горнолыжные туры в Европу, но всё равно в основном бюджетные. Это в первую очередь Андорра, Австрия, Италия. В целом туров больше, чем в прошлом году, на 15–20%.

Вице-президент РСТ отметил, что российские туристы начали в этом году более активно бронировать туры в европейские города. Хотя за последние два года покупка таких туров сильно упала и в общем объеме незначительна. Европейское направление по итогам года сильно просело: по оценкам Юрия Барзыкина, в этом году число туров снизилось на 20%.

Член общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев согласен с такой оценкой.

— Большое количество россиян сейчас предпочитают отдыхать на родине, — сказал он «Известиям». — По Красной Поляне и Сочи сейчас отмечается большая глубина продаж, чем год назад. Первая причина, разумеется, экономическая — стоимость отдыха за рубежом высока. Дешевых сегментов сейчас нет. Раньше по-настоящему дешевой альтернативой был Египет. Сейчас недорогих предложений для зимнего отдыха россиян не найти.

Роман Бобылев прогнозирует, что количество туров в Европу в ближайшее время ощутимо не вырастет.

— Кризис никуда не делся, он носит затяжной характер. Заработная плата россиян не увеличивается. Если раньше многие ехали на те запасы, которые были накоплены до скачка валюты, то сейчас всё больше людей подходят к выбору отдыха с большей тщательностью. И основной критерий сейчас — экономический. Наши граждане стали даже более сдержанными и готовы к простому сервису. Массовый турист ориентируется в первую очередь на цену, — заключил он.