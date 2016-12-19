Нас всё время сталкивают со своим прошлым. Вновь и вновь пытаются укорить, поддеть нашей историей. Чаще всего так, чтобы мы увидели в ней либо только плохое, либо больше плохого, нежели хорошего. И расстроились, и «прозрели», и, конечно, покаялись. Все вместе, одной большой страной. Раскаялись и самоограничились, как писал в прошлом веке Солженицын.

Собственно, весь этот год, непростой год, прошел именно под знаком развенчания нашего героического прошлого. Нам усердно доказывали, что подвиг не есть подвиг, а герои не есть герои. Кто-то видел в этом фальсификацию истории, кто-то — стечение обстоятельств, а кто-то — психологические расстройства.

Вспомните «разоблачения» «Бессмертного полка», когда нас уверяли, что люди, пришедшие на 9 мая с фотографиями предков, были куплены. Вспомните, как молодой человек по фамилии Карагодин из университетского города Томск искал тех, кто арестовал и расстрелял его крестьянина-прадеда. Вспомните, как уверяли нас в том, что 28 панфиловцев не было и они есть лишь результат не слишком порядочных игр.

Разочароваться нас заставляли не только в советской истории, каяться предлагали не только за преступления красной власти. Нет, досталось и «белым». Опять же вспомните, как набросились на экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую за ее трепетное отношение к царю Николаю II и всей царской семье. И тут же непримиримые споры об установке памятника Ивану Грозному. Сколько яда и желчи вылили по данному поводу? Сколько сил затратили на то, чтобы противодействовать, очернить?

Таких примеров — «красных» и «белых» — десятки и сотни. И те, кто создает подобные прецеденты, что особо печально, часто отнюдь не ищут правды. Им важен информационный повод, вброс, реакция на него. Реакция, как правило, ведущая к поляризации и расколу общества. Таковы их задачи.

И я столь настойчиво повторяю слово «вспомните», потому что Россию атаковали черти беспамятства. Они искушали, лгали и хотели, чтобы мы сначала пришли в уныние от собственного прошлого, затем отказались от него, публично покаявшись, а после стали безликой, усредненной массой.

Да, за последнее время у нас много отняли, непозволительно много. Но осталось главное, то, что, как оберег, заложено в самой природе, в первооснове русского человека, — его память о родной земле, о родных людях. Род так много значит в России, в многонациональной, многоконфессиональной России. Быть изгнанным и оказаться без рода — суровое наказание и тяжкое испытание.

Сейчас ему подвергают всю страну. Страну, которая в силу колоссальных размеров, громокипящей истории, многонациональности не может быть полностью однородной, следующей в одном направлении на всех исторических промежутках. И неслучайно наш президент выбрал для цитирования в федеральном послании столь важную мысль из Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это всё свое, неотъемлемое, родное». Это не просто слова, а краеугольный камень российской внутренней политики. Накануне 100-летия революции власть хочет и, будем надеяться, сможет примирить и «красных», и «белых», и «правых», и «левых».

Но отчасти мы уже живем в этом примирении. Да, не всегда образцовом. Но тем не менее на огромных территориях уживаются и помогают друг другу люди сотен национальностей, десятков вероисповеданий. Россия являет собой один тканый ковер, многообразный, но созданный из индивидуальных, ярких лоскутов.

Что лежит в основе этой гармонии, этого единства, проверенного в том числе и в 1990-х, и в нулевых разными испытаниями? Подвиг и стремление к нему. Подвиг, совершенный как «белыми», так и «красными». Подвиг воинов и монахов. Подвиг отцов и матерей. И слово это не переводимо ни на один язык мира.

Так вот, когда черти беспамятства обрушиваются на Россию, они прежде всего хотят выбить эту первооснову, этот ключевой смысл. Отсюда — интеллектуальное и духовное обнищание молодежи. Если даже в Сталинграде, Севастополе, Мурманске не знают основных дат Великой Отечественной войны и в честь кого названы улицы. Истории прошлых поколений для них как бы не существует. Отсюда и разрыв с этими поколениями, конфликт с ними.

И данные разрывы в памяти, приступы беспамятства, с таким блеском созданы и уже отработаны в большинстве постсоветских республик. Прибалтика, Украина тут будут главными примерами. Когда сначала развенчали историю, подвиг на бумаге, на телеэкранах, а после принялись за памятники и людей. Так всегда и бывает — от уничтожения памяти переходят к истреблению носителей данной памяти, ее охранителей и свидетелей.

Дальше — всё те же требования коллективного покаяния. Хотя это неправильно с точки зрения светского права и несправедливо с точки зрения религиозной догматики. Ведь ответственность, как и путь к Богу, всегда индивидуальна. К тому же то, как русский человек относится к прошлому, как он живет, — уже есть покаяние. И, главное, деятельное искупление прежних ошибок.

При этом важно понять, что не может быть условно правильного и условно порочного прошлого для всей страны, для всех ее граждан. Слишком многих она объединила на своих землях. И все эти грязные игры в порочное прошлое не спасают мертвых, не воскрешают, не восстанавливают их доброе имя, но почти всегда ведут к ссорам, к конфликтам среди живых, к их амнезии, умственной и душевной.

Только вобрав в себя всю нашу историю, приняв ее во всем многообразии, смирившись и тем самым, возможно, полюбив наше общее прошлое, можно сохранить настоящее и обеспечить будущее. Для такой страны, как Россия, это не просто важно, а жизненно необходимо.