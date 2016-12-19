Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Черти беспамятства

Писатель Платон Беседин — о том, почему нас всё время сталкивают с прошлым

Нас всё время сталкивают со своим прошлым. Вновь и вновь пытаются укорить, поддеть нашей историей. Чаще всего так, чтобы мы увидели в ней либо только плохое, либо больше плохого, нежели хорошего. И расстроились, и «прозрели», и, конечно, покаялись. Все вместе, одной большой страной. Раскаялись и самоограничились, как писал в прошлом веке Солженицын.

Собственно, весь этот год, непростой год, прошел именно под знаком развенчания нашего героического прошлого. Нам усердно доказывали, что подвиг не есть подвиг, а герои не есть герои. Кто-то видел в этом фальсификацию истории, кто-то — стечение обстоятельств, а кто-то — психологические расстройства.

Вспомните «разоблачения» «Бессмертного полка», когда нас уверяли, что люди, пришедшие на 9 мая с фотографиями предков, были куплены. Вспомните, как молодой человек по фамилии Карагодин из университетского города Томск искал тех, кто арестовал и расстрелял его крестьянина-прадеда. Вспомните, как уверяли нас в том, что 28 панфиловцев не было и они есть лишь результат не слишком порядочных игр.

Разочароваться нас заставляли не только в советской истории, каяться предлагали не только за преступления красной власти. Нет, досталось и «белым». Опять же вспомните, как набросились на экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую за ее трепетное отношение к царю Николаю II и всей царской семье. И тут же непримиримые споры об установке памятника Ивану Грозному. Сколько яда и желчи вылили по данному поводу? Сколько сил затратили на то, чтобы противодействовать, очернить?

Таких примеров — «красных» и «белых» — десятки и сотни. И те, кто создает подобные прецеденты, что особо печально, часто отнюдь не ищут правды. Им важен информационный повод, вброс, реакция на него. Реакция, как правило, ведущая к поляризации и расколу общества. Таковы их задачи.

И я столь настойчиво повторяю слово «вспомните», потому что Россию атаковали черти беспамятства. Они искушали, лгали и хотели, чтобы мы сначала пришли в уныние от собственного прошлого, затем отказались от него, публично покаявшись, а после стали безликой, усредненной массой.

Да, за последнее время у нас много отняли, непозволительно много. Но осталось главное, то, что, как оберег, заложено в самой природе, в первооснове русского человека, — его память о родной земле, о родных людях. Род так много значит в России, в многонациональной, многоконфессиональной России. Быть изгнанным и оказаться без рода — суровое наказание и тяжкое испытание.

Сейчас ему подвергают всю страну. Страну, которая в силу колоссальных размеров, громокипящей истории, многонациональности не может быть полностью однородной, следующей в одном направлении на всех исторических промежутках. И неслучайно наш президент выбрал для цитирования в федеральном послании столь важную мысль из Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это всё свое, неотъемлемое, родное». Это не просто слова, а краеугольный камень российской внутренней политики. Накануне 100-летия революции власть хочет и, будем надеяться, сможет примирить и «красных», и «белых», и «правых», и «левых».

Но отчасти мы уже живем в этом примирении. Да, не всегда образцовом. Но тем не менее на огромных территориях уживаются и помогают друг другу люди сотен национальностей, десятков вероисповеданий. Россия являет собой один тканый ковер, многообразный, но созданный из индивидуальных, ярких лоскутов.

Что лежит в основе этой гармонии, этого единства, проверенного в том числе и в 1990-х, и в нулевых разными испытаниями? Подвиг и стремление к нему. Подвиг, совершенный как «белыми», так и «красными». Подвиг воинов и монахов. Подвиг отцов и матерей. И слово это не переводимо ни на один язык мира.

Так вот, когда черти беспамятства обрушиваются на Россию, они прежде всего хотят выбить эту первооснову, этот ключевой смысл. Отсюда — интеллектуальное и духовное обнищание молодежи. Если даже в Сталинграде, Севастополе, Мурманске не знают основных дат Великой Отечественной войны и в честь кого названы улицы. Истории прошлых поколений для них как бы не существует. Отсюда и разрыв с этими поколениями, конфликт с ними.

И данные разрывы в памяти, приступы беспамятства, с таким блеском созданы и уже отработаны в большинстве постсоветских республик. Прибалтика, Украина тут будут главными примерами. Когда сначала развенчали историю, подвиг на бумаге, на телеэкранах, а после принялись за памятники и людей. Так всегда и бывает — от уничтожения памяти переходят к истреблению носителей данной памяти, ее охранителей и свидетелей.

Дальше — всё те же требования коллективного покаяния. Хотя это неправильно с точки зрения светского права и несправедливо с точки зрения религиозной догматики. Ведь ответственность, как и путь к Богу, всегда индивидуальна. К тому же то, как русский человек относится к прошлому, как он живет, —  уже есть покаяние. И, главное, деятельное искупление прежних ошибок.

При этом важно понять, что не может быть условно правильного и условно порочного прошлого для всей страны, для всех ее граждан. Слишком многих она объединила на своих землях. И все эти грязные игры в порочное прошлое не спасают мертвых, не воскрешают, не восстанавливают их доброе имя, но почти всегда ведут к ссорам, к конфликтам среди живых, к их амнезии, умственной и душевной.

Только вобрав в себя всю нашу историю, приняв ее во всем многообразии, смирившись и тем самым, возможно, полюбив наше общее прошлое, можно сохранить настоящее и обеспечить будущее. Для такой страны, как Россия, это не просто важно, а жизненно необходимо.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Черти беспамятства

Черти беспамятстваПисатель Платон Беседин — о том, почему нас всё время сталкивают с прошлым

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке