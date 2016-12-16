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Погибшего в Сирии российского военного посмертно наградили за отвагу

Сержант Эдуард Сокуров из Нальчика погиб 1 октября 2015 года

Сержант Эдуард Сокуров из Кабардино-Балкарии, погибший в Сирии больше года назад, посмертно награжден медалью «За отвагу».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт администрации столицы республики.

Награду семье 29-летнего сержанта вручил мэр Нальчика Арсен Алакаев.

Семье Сокурова также передали сирийский орден Преданности IV степени и саблю — подарок от министра обороны Сирии.

Как отмечается, российский военнослужащий погиб 1 октября 2015 года.

Россия начала военную операцию в Сирии по запросу президента страны Башара Асада с 30 сентября 2015 года.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Погибшего в Сирии российского военного посмертно наградили за отвагу

Сержант Эдуард Сокуров из Нальчика погиб 1 октября 2015 года

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