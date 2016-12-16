СМИ: 368 гимнасток в США стали объектом сексуальных домогательств

В США за последние пару десятков лет было зафиксировано более 300 случаев сексуального домогательства к гимнасткам со стороны тренеров и владельцев гимнастических залов.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американские СМИ, группа журналистов решила подсчитать точное количество сексуальных надругательств над спортсменками в стране. Исследователи подняли архивы и в течение девяти месяцов изучали их.



Выяснилось, что за последние 20 лет произошло 368 изнасилований. Среди жертв — большинство несовершеннолетних, в том числе 6-летние дети.

В публикациях отмечается, что высшие должностные лица в сфере гимнастики умалчивали факты домогательства от властей, чтобы сохранить имидж своего вида спорта, а когда становилось известно о фактах нарушений, ответственным за это просто разрешали менять залы.



В свою очередь, в Федерации гимнастики США в связи с публикацией этих данных выразили сожаление. «Защита юных спортсменов, которые учатся и тренируются на объектах спортивной гимнастики по всей стране, является важнейшей обязанностью руководства федерации», — говорится в сообщении.



В ноябре аналогичный скандал разгорелся в Великобритании, когда десятки футболистов заявили о том, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны тренера Барри Беннелла.



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