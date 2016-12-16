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СМИ: Трамп может назначить Сталлоне главой фонда искусств

Актер положительно отзывался о республиканце и заявлял, что хочет начать политическую карьеру

Избранный президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы предложить актеру Сильвестру Сталлоне должность председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук.

Как сообщает издание The Daily Mail, Трамп полагает, что такое назначение поможет «встряхнуть» индустрию искусств. Также газета пишет, что избранный президент считает, что именно Сталлоне сможет «сделать искусство снова великим».

Сам Сильвестр Сталлоне ранее положительно отзывался о Дональде Трампе, кроме того, он заявлял, что заинтересован в том, чтобы начать политическую карьеру, как это сделал его коллега, актер Арнольд Шварценеггер.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

СМИ: Трамп может назначить Сталлоне главой фонда искусств

Актер положительно отзывался о республиканце и заявлял, что хочет начать политическую карьеру

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