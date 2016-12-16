Памела Андерсон присоединилась к России в борьбе за экологию 

Успехи России в сохранении биоразнообразия отметил председатель правления Международного фонда защиты животных (IFAW) Аззедин Даунс во время встречи со спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергеем Ивановым. На встречу была приглашена американская актриса и модель Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета IFAW. Сергей Иванов преподнес зоозащитнице тематический подарок — календарь с фото дальневосточного леопарда. Встреча произвела на госпожу Андерсон такое впечатление, что чуть позже на пресс-конференции 49-летняя актриса выразила желание получить российское гражданство.

Мероприятие было посвящено вопросам незаконной торговли редкими видами диких животных, программе IFAW в рамках Года экологии в России в 2017 году и российскому представительству на Международной конференции по вопросам сохранения азиатских слонов и синих китов. На встрече также присутствовали вице-президент IFAW Эндрю Уилсон и глава московского представительства организации Мария Воронцова. Однако внимание прессы оказалось приковано к Памеле Андерсон, которая пришла в Кремль в изящном платье с «экологическим» украшением — красными и зелеными цветами.

Сергей Иванов напомнил гостям, что руководство России серьезно относится к вопросам сохранения биовидового разнообразия, поэтому и 2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии.

— Правительство утвердило соответствующий план, в нем более 250 мероприятий, — подчеркнул Иванов. Он пояснил, что основные направления этой работы — «цивилизованное обращение с отходами», развитие «зеленой экономики», сохранение качества воды, восстановление лесов, сохранение Байкала и Арктики. Иванов также подчеркнул, что в реализации ряда экопроектов принимают участие активисты Русского географического общества, помогающие, в частности, беречь от загрязнения Арктику и острова Курильской гряды.

— Мы приступаем к уборке территорий от Атлантического до Тихого океана, — отметил спецпредставитель президента.

Активисты приносят пользу и в деле борьбы за сохранение морской фауны (именно морская фауна — зона особого интереса Памелы Андерсон), рассказал Иванов: недавно неравнодушные граждане засняли белух, содержавшихся в Воронежском передвижном океанариуме.

— Они (белухи. — «Известия») находились в тесных контейнерах с грязной водой — ужасно было на это смотреть, — продолжил спецпредставитель президента. — Я связался с министром природных ресурсов и Генпрокуратурой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Защитить белух оказалось непросто, пояснил Сергей Иванов: если животное рождено в неволе и у владельца на руках есть все необходимые документы, то привлечь хозяев можно только за жестокое обращение с питомцем. А все аквапарки в данный момент вообще находятся в ведении не Минприроды, а Минкультуры. Однако решение есть, заверил гостей Иванов: Госдума в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект о жестоком обращении с животными, который предусматривает серьезное ужесточение санкций.



— Думаю, в ближайшее время этот законопроект будет принят, — сказал Иванов, пригласив своих собеседников активнее общаться по любым аналогичным вопросам с главой думского комитета по природопользованию Ольгой Тимофеевой.

Аззедин Даунс высоко оценил усилия России по сохранению редких видов животных, в частности амурских тигров.

— В России мы наблюдаем серьезные успехи, хотя другие страны не достигают поставленной цели, — подчеркнул он.

— Спасибо за высокую оценку наших усилий, это неожиданно, — привнес Иванов политические нотки в беседу на экологическую тематику. — Неожиданно потому, что Россию сейчас критикуют на каждом углу за все мыслимые и немыслимые прегрешения.

Похвалила российскую борьбу за экологию и Памела Андерсон.

— Часто наблюдается высокомерное отношение к вопросам биоразнообразия: мол, эти виды не так важны или деятельность человека якобы не ведет к их уничтожению, — пояснила она. — Меня поражает, что в России всё это понимают и объективно оценивают. В других местах это отрицают ради поддержки собственных корыстных интересов.

Памела Андерсон также рассказала, что успела побывать в Москве в Пушкинском музее и рада возможности снова принять участие в защите животных на встрече в Кремле. В прошлый раз она была тут год назад — тогда Сергей Иванов, еще в должности главы администрации президента, подарил актрисе сертификат хранителя дальневосточного леопарда — это означает символическое шефство над дикой кошкой. Речь идет о четырехлетней «девочке», которой ученые присвоили код Leo-38F, но актриса решила назвать ее в свою честь — Памела. Известно, что «крестница» мисс Андерсон живет недалеко от границы с Китаем и в отличие от других леопардов очень часто попадает в объективы фотоловушек.

