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Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции по Алеппо

Документ будет касаться параметров эвакуации и гуманитарной ситуации в городе

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что страна намерена внести в Совет Безопасности проект резолюции по Алеппо. Документ будет касаться эвакуации и гуманитарной ситуации, уточнил он.

«Франция и Германия выступили с предложением по эвакуации мирных жителей и гуманитарному доступу в Алеппо», — сказал он. Постпред Франции отметил, что эвакуация мирных жителей должна проводиться под наблюдением международных наблюдателей.

«Мы надеемся, будет консенсус в совете по тому, чтобы срочно действовать, спасти мирных жителей в Алеппо через резолюцию, которую мы начали готовить», — цитирует его «РИА Новости».

В пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что из восточного Алеппо выведено более 108 тыс. мирных граждан, насильно удерживаемых боевиками. Помощь эвакуированным жителям Алеппо оказывает только Россия и власти Сирии, отметил Рудской.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции по Алеппо

Документ будет касаться параметров эвакуации и гуманитарной ситуации в городе

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