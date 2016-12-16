Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции по Алеппо

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что страна намерена внести в Совет Безопасности проект резолюции по Алеппо. Документ будет касаться эвакуации и гуманитарной ситуации, уточнил он.

«Франция и Германия выступили с предложением по эвакуации мирных жителей и гуманитарному доступу в Алеппо», — сказал он. Постпред Франции отметил, что эвакуация мирных жителей должна проводиться под наблюдением международных наблюдателей.

«Мы надеемся, будет консенсус в совете по тому, чтобы срочно действовать, спасти мирных жителей в Алеппо через резолюцию, которую мы начали готовить», — цитирует его «РИА Новости».

В пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что из восточного Алеппо выведено более 108 тыс. мирных граждан, насильно удерживаемых боевиками. Помощь эвакуированным жителям Алеппо оказывает только Россия и власти Сирии, отметил Рудской.