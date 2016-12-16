Суд продлил арест обвиняемого в коррупции экс-главы Карелии на полгода

Петрозаводский городской суд продлил на полгода срок ареста бывшего главы Карелии и директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взятки на сумму в 5,5 млн рублей.

В суде обвиняемый попросил отправить его под домашний арест под залог в 5 млн рублей, сославшись на плохое состояние здоровья. Однако по требованию прокурора судья продлила арест обвиняемого еще на полгода — до 7 июня 2017 года, сообщает ИА «Карелinform».

Напомним, Андрея Нелидова задержали в сентябре 2015 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, в 2015 году обвиняемый получал взятки от предпринимателей за право торговать на территории заповедника. Чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму в 5,5 млн рублей.

Андрей Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 год. В 2013 году он был назначен директором музея-заповедника «Кижи».