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Суд продлил арест обвиняемого в коррупции экс-главы Карелии на полгода

Андрей Нелидов пробудет под стражей до 7 июня 2017 года

Петрозаводский городской суд продлил на полгода срок ареста бывшего главы Карелии и директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взятки на сумму в 5,5 млн рублей.

В суде обвиняемый попросил отправить его под домашний арест под залог в 5 млн рублей, сославшись на плохое состояние здоровья.  Однако по требованию прокурора судья продлила арест обвиняемого еще на полгода — до 7 июня 2017 года, сообщает ИА «Карелinform».

Напомним, Андрея Нелидова задержали в сентябре 2015 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, в 2015 году обвиняемый получал взятки от предпринимателей за право торговать на территории заповедника. Чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму в 5,5 млн рублей.

Андрей Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 год. В 2013 году он был назначен директором музея-заповедника «Кижи».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Суд продлил арест обвиняемого в коррупции экс-главы Карелии на полгода

Андрей Нелидов пробудет под стражей до 7 июня 2017 года

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