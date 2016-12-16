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Яшин и треть членов политсовета ПАРНАС вышли из партии

Соответствующее решение было принято на федеральном политсовете

Заместитель председателя ПАРНАС Илья Яшин покинул партию. Соответствующее решение было принято на федеральном политсовете в пятницу накануне съезда партии.

Яшин добавил, что из партии также вышла примерно треть членов политсовета, в том числе Николай Сорокин, Тамара Лежнина, Надежда Митюшкина, Игорь Харичев, Вадим Прохоров, а также около 10 руководителей региональных организаций, включая Новосибирск, Кострому, Иваново, Тверь, передает ТАСС.

«Я покинул партию в результате длительного конфликта с председателем партии Михаилом Касьяновым», — сказал Яшин.

В субботу съезд ПАРНАС поднимет вопрос смены руководства партии и рассмотрит доклад о целях политической работы партии, который подготовлен специальной рабочей группой.

Яшин отметил, что продолжит деятельность в движении «Солидарность».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Яшин и треть членов политсовета ПАРНАС вышли из партии

Соответствующее решение было принято на федеральном политсовете

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