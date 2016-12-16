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В аэропорту Сеула задержаны 24 россиянина

Посольство России окажет гражданам необходимое содействие, сообщает МИД РФ

24 гражданина России задержаны в аэропорту Сеула. Причиной задержания россиян власти Южной Кореи называют нарушения миграционного законодательства.

В департаменте информации и печати МИД России сообщают, что задержанным гражданам посольство окажет необходимое содействие. В ведомстве уточнили, что россияне сняты с нескольких авиарейсов.

«16 человек с борта авиакомпании «Сибирь», шесть — авиакомпании «Аврора», один — прилетевший рейсом из Вьетнама и один — рейсом из Узбекистана», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД.

Власти Южной Кореи заявили, что россияне нарушили миграционное законодательство страны.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В аэропорту Сеула задержаны 24 россиянина

Посольство России окажет гражданам необходимое содействие, сообщает МИД РФ

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