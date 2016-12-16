В Приамурье водитель скорой помощи управлял машиной без прав

В Благовещенске водитель скорой помощи управлял автомобилем, не имея водительских прав. Вместо них у него было поддельное удостоверение, которое он заказал через интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Амурской области.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Правонарушителя задержал сотрудник ГАИ, после чего задержанный признался, что удостоверение поддельное, и раскаялся. Суд учел эти обстоятельства и назначил водителю наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает ИА «Амур.инфо».