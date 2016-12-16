Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Зенит» поспорит с «Белогорьем» в финале Кубка России по волейболу

Подопечные Владимира Алекно в полуфинале переиграли московское «Динамо» со счетом 3:0

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) и вышли в финал Кубка России.

В решающем поединке подопечные Владимира Алекно сразятся с новосибирским «Локомотивом», который оказался сильнее «Белогорья» из Белгорода (3:1).

Встреча стартует завтра в 16.00 по Москве.

Напомним, что казанской команде третий год подряд предстоит сыграть в финале Кубка. В двух предыдущих розыгрышах «Зенит» праздновал победу. Всего на счету казанцев пять трофеев.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

«Зенит» поспорит с «Белогорьем» в финале Кубка России по волейболу

Подопечные Владимира Алекно в полуфинале переиграли московское «Динамо» со счетом 3:0

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке