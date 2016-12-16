«Зенит» поспорит с «Белогорьем» в финале Кубка России по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) и вышли в финал Кубка России.



В решающем поединке подопечные Владимира Алекно сразятся с новосибирским «Локомотивом», который оказался сильнее «Белогорья» из Белгорода (3:1).



Встреча стартует завтра в 16.00 по Москве.



Напомним, что казанской команде третий год подряд предстоит сыграть в финале Кубка. В двух предыдущих розыгрышах «Зенит» праздновал победу. Всего на счету казанцев пять трофеев.



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