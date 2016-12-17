Комиссия ООН завершила расследование нападения на гумконвой в Сирии

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил доклад комиссии Всемирной организации об итогах расследования нападения на гуманитарный конвой в Сирии в сентябре, сообщила организация.

В пресс-службе ООН отметили, что Пан Ги Мун займется внимательным изучением данных доклада. Там также заявили о необходимости сделать выводы из произошедшего и не опустить повторения подобных нападений вновь, сообщает ТАСС.

«Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся», — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в октябре на форуме «Россия зовет!» заявил, что к атакам на гумконвой ООН в Сирии причастны террористы.

Минобороны России перед этим сообщало, что ВКС РФ и ВВС Сирии в день атаки на гумконвой ООН не наносили ударов, однако в том районе был замечен беспилотник, принадлежащий коалиции США и способный наносить такие удары.

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