Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Комиссия ООН завершила расследование нападения на гумконвой в Сирии

Конфиденциальный доклад с выводами передан генсеку организации Пан Ги Муну

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил доклад комиссии Всемирной организации об итогах расследования нападения на гуманитарный конвой в Сирии в сентябре, сообщила организация.

В пресс-службе ООН отметили, что Пан Ги Мун займется внимательным изучением данных доклада. Там также заявили о необходимости сделать выводы из произошедшего и не опустить повторения подобных нападений вновь, сообщает ТАСС.

«Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся», — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в октябре на форуме «Россия зовет!» заявил, что к атакам на гумконвой ООН в Сирии причастны террористы.

Минобороны России перед этим сообщало, что ВКС РФ и ВВС Сирии в день атаки на гумконвой ООН не наносили ударов, однако в том районе был замечен беспилотник, принадлежащий коалиции США и способный наносить такие удары.

Читайте также:

Конвой с гуманитарной помощью попал под обстрел в Сирии

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Комиссия ООН завершила расследование нападения на гумконвой в Сирии

Конфиденциальный доклад с выводами передан генсеку организации Пан Ги Муну

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке