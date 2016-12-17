Украина планирует расширить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал возможное расширение украинского санкционного списка против граждан России, сообщает ТАСС.

Климкин заявил, что в список будут добавлены россияне, которые якобы причастны к лишению свободы украинских граждан по политическим мотивам.



«Мы постараемся адаптировать этот список по мере того, как будем иметь четкие данные о тех, кто вовлечен в процессы над нашими политическими заключенными. Сейчас мы готовим новые дополнения к этому списку», — сообщил глава украинского ведомства журналистам.

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции против 388 физических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, а также некоторые жители Донбасса. Список несколько раз пополнялся. Последнее обновление произошло в октябре 2016 года, когда в него вошло еще 335 фамилий и 167 компаний.