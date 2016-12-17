Более 18 тыс. жителей Оренбургской области остались без тепла в мороз

Сбой в работе котельной оставил без отопления более 18 тыс. жителей города Бузулук в Оренбургской области.

По данным пресс-службы главка МЧС, авария произошла рано утром в субботу, в зону отключения подачи тепла попали четыре микрорайона и промзона.

«Семнадцатого декабря в 5.50 (мск) произошло нарушение в работе котельной по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, улица Магистральная», — информируют спасатели. Тепла нет в 14 социально значимых объектах: две школы, восемь детсадов, больница, колледж и бассейн остались без отопления в лютый мороз. Сейчас в Бузулуке температура воздуха составляет минус 32 градуса.

ГУ МЧС по Оренбургской области приведено в «режим ЧС», ведутся аварийно-восстановительные работы.