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Более 18 тыс. жителей Оренбургской области остались без тепла в мороз

Нарушение работы котельной произошло в 5.50 субботы по местному времени, температура в Бузулуке составляет минус 32 градуса

Сбой в работе котельной оставил без отопления более 18 тыс. жителей города Бузулук в Оренбургской области.

По данным пресс-службы главка МЧС, авария произошла рано утром в субботу, в зону отключения подачи тепла попали четыре микрорайона и промзона.

«Семнадцатого декабря в 5.50 (мск) произошло нарушение в работе котельной по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, улица Магистральная»,  информируют спасатели. Тепла нет в 14 социально значимых объектах: две школы, восемь детсадов, больница, колледж и бассейн остались без отопления в лютый мороз. Сейчас в Бузулуке температура воздуха составляет минус 32 градуса.

ГУ МЧС по Оренбургской области приведено в «режим ЧС», ведутся аварийно-восстановительные работы.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Более 18 тыс. жителей Оренбургской области остались без тепла в мороз

Нарушение работы котельной произошло в 5.50 субботы по местному времени, температура в Бузулуке составляет минус 32 градуса

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