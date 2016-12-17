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Пентагон требует вернуть подводный дрон США, захваченный военными КНР

Инцидент произошел 15 декабря в Южно-Китайском море

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что американский автономный подводный аппарат, захваченный военными Китая,  должен быть возвращен. Представитель минобороны США отметил, что дрон проводил работы по нормам международного права.

Кук добавил, что подводный аппарат занимался сбором военных океанографических данных, таких как соленость и температура воды, передает «РИА Новости».

Китай задержал подводный беспилотник 15 декабря в международных водах Южно-Китайского моря. Аппарат был направлен на подводную работу с океанографического исследовательского судна США Bowditch.

Ранее СМИ США сообщали об исключительно научной деятельности дрона.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Пентагон требует вернуть подводный дрон США, захваченный военными КНР

Инцидент произошел 15 декабря в Южно-Китайском море

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