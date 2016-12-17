Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Канцлер ФРГ направит советника в США

Ангела Меркель хочет выяснить внешнеполитический курс Дональда Трампа

В начале следующей недели канцлер ФРГ направит в США советника по внешней политике и безопасности Кристофа Хойсгена.

Советник, известный критикой в адрес президента России Путина, встретится с Майклом Флинном, назначенным в администрации избранного президента Трампа советником по национальной безопасности. Флинн, в отличие от Хойсгена, выступает за развитие отношений с Россией.

Задача советника Меркель  выяснение внешнеполитического курса Трампа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Spiegel. Советники Меркель и Трампа обсудят отношения новой администрации США с НАТО, Россией и Ближним Востоком.

Дональд Трамп, избранный президентом США 8 ноября, неоднократно заявлял, что намерен выстроить отношения с Москвой и «поладить» с Владимиром Путиным.

Читайте также:

Запад окончательно раскололся в отношении к России

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Канцлер ФРГ направит советника в США

Ангела Меркель хочет выяснить внешнеполитический курс Дональда Трампа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке