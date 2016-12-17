Канцлер ФРГ направит советника в США

В начале следующей недели канцлер ФРГ направит в США советника по внешней политике и безопасности Кристофа Хойсгена.

Советник, известный критикой в адрес президента России Путина, встретится с Майклом Флинном, назначенным в администрации избранного президента Трампа советником по национальной безопасности. Флинн, в отличие от Хойсгена, выступает за развитие отношений с Россией.

Задача советника Меркель — выяснение внешнеполитического курса Трампа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Spiegel. Советники Меркель и Трампа обсудят отношения новой администрации США с НАТО, Россией и Ближним Востоком.

Дональд Трамп, избранный президентом США 8 ноября, неоднократно заявлял, что намерен выстроить отношения с Москвой и «поладить» с Владимиром Путиным.