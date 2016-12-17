В Китае сотни жильцов дома заплатили за бутылку, брошеную из окна

Суд обязал жильцов многоквартирного дома выплатить компенсацию родителям двухлетней девочки, в голову которой попала бутылка, выброшенная из окна.

Ребенок играл во дворе, когда произошел инцидент. В больницу пострадавшую доставили в тяжелом состоянии, на восстановление здоровья ребенка семья потратила 80 тысяч юаней, пишет местная пресса.

Ответчиками по иску пострадавшей стороны стали 448 жильцов дома, так как родителям девочки не удалось установить, кто именно бросил бутылку в окно. Каждый ответчик выплатит истцам по 360 юаней, жильцы дома согласились с вынесенным судебным вердиктом.