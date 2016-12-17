Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ

Россия ждет от соседнего государства полной оплаты за газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Россия вернула Белоруссии полученный авансовый платеж за российский газ. Об этом заявил в субботу вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

«Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

«Он (платеж. — Ред.) вернулся обратно им, давно уже», — сказал вице-премьер, не уточняя сроков получения авансового платежа от Белоруссии. Дворкович отметил, что Россия ждет от Белоруссии полной оплаты за газ.

Россия ожидает оплаты долга в $281 млн.

Читайте также:

Россия и Белоруссия: есть что обсудить

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ

Россия ждет от соседнего государства полной оплаты за газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке