Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ

Россия вернула Белоруссии полученный авансовый платеж за российский газ. Об этом заявил в субботу вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

«Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

«Он (платеж. — Ред.) вернулся обратно им, давно уже», — сказал вице-премьер, не уточняя сроков получения авансового платежа от Белоруссии. Дворкович отметил, что Россия ждет от Белоруссии полной оплаты за газ.



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