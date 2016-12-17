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РФ вернула Белоруссии аванс за газ и ожидает полной оплаты поставок

Об этом сообщил зампред кабмина Аркадий Дворкович

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Москва вернула Минску авансовый платеж за газ и ожидает полной оплаты поставок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Сложные переговоры. Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже», — приводит «РИА Новости» слова зампреда российского правительства.

Он также отметил, что стороны продолжают вести переговоры.

Ранее Аркадий Дворкович сообщал, что долг Белоруссии за российский газ составляет $281 млн. Задолженность образовалась из-за систематических недоплат Минска за поставленный газ, которые власти республики объясняли несправедливой контрактной ценой.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

РФ вернула Белоруссии аванс за газ и ожидает полной оплаты поставок

РФ вернула Белоруссии аванс за газ и ожидает полной оплаты поставокОб этом сообщил зампред кабмина Аркадий Дворкович

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