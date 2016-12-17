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Самолет, пилот которого потерял сознание, вернулся в Домодедово

Командир экипажа бизнес-джета скончался, не приходя в сознание

Самолет, совершавший рейс Москва–Пенза, вернулся в аэропорт вылета (Домодедово) днем в субботу. Авиалайнер вылетел из Домодедово в 15.37, но вернулся из-за ухудшения самочувствия командира экипажа.

Посадку в аэропорту благополучно провел второй пилот. Пассажиров на данном рейсе не было.

Командир экипажа скончался, не приходя в сознание. Ему пытались оказать необходимую медицинскую помощь, однако спасти жизнь мужчины не смогли, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По факту инцидента проводится расследование, начата доследственная проверка.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Самолет, пилот которого потерял сознание, вернулся в Домодедово

Командир экипажа бизнес-джета скончался, не приходя в сознание

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