Самолет, пилот которого потерял сознание, вернулся в Домодедово

Самолет, совершавший рейс Москва–Пенза, вернулся в аэропорт вылета (Домодедово) днем в субботу. Авиалайнер вылетел из Домодедово в 15.37, но вернулся из-за ухудшения самочувствия командира экипажа.



Посадку в аэропорту благополучно провел второй пилот. Пассажиров на данном рейсе не было.

Командир экипажа скончался, не приходя в сознание. Ему пытались оказать необходимую медицинскую помощь, однако спасти жизнь мужчины не смогли, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По факту инцидента проводится расследование, начата доследственная проверка.