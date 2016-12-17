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Российская армия усилит контроль воздушного пространства над Арктикой

Об этом заявил начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан

Контроль воздушного пространства над Арктикой будет усилен, сообщил в радиоэфире начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан.

В эфире «ЛайфЗвук» он заявил, что ВКС ведут серьезную  работу по усилению контроля воздушного пространства над арктической зоной РФ.

Кобан добавил, что «развернуты и круглосуточно несут боевое дежурство» подразделения радиотехнических войск на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова и Новая Земля. Подразделения радиотехнических войск работают и в районе населенного пункта Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта, добавил он.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Российская армия усилит контроль воздушного пространства над Арктикой

Об этом заявил начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан

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