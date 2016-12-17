В Зимбабве 92-летний президент Мугабе выдвинут на второй срок

Правящая партия Зимбабве одобрила участие действующего 92-летнего лидера страны Роберта Мугабе в президентских выборах в 2018 году, сообщает «Федеральное агенство новостей».

Политики правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» заявили о своей поддержке президенту и первому секретарю как единственному кандидату на предстоящих в 2018 году выборах.

Впервые Мугабе стал президентом в 1987 году, но фактически к власти пришел в 1980 году, когда страна обрела независимость. Тогда Мугабе был премьер-министром.

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года президент Мугабе открыл памятник самому себе.