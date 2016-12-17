Касьянов сожалеет об уходе Кара-Мурзы из ПАРНАС

По словам Михаила Касьянова, который в субботу был переизбран лидером ПАРНАС, он не считает, что уход из партии части ее руководства является кризисной ситуацией. Оппозиционер также напомнил, что субботний съезд подтвердил свое решение, против которого выступали заместитель председателя ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший и некоторые другие члены партии.

Ранее многие руководящие члены ПАРНАС подвергли решение Касьянова о включении в предвыборный список националиста Вячеслава Мальцева жесткой критике. В пятницу, 16 декабря, треть руководства оппозиционной партии во главе с Ильей Яшиным вообще покинула ПАРНАС. Как сообщил Касьянов, решение включить Мальцева в списки было верным. При этом он выразил недовольство тем, что Вячеслав Мальцев приглашал на мероприятия ПАРНАС националистов, говоривших «не очень приятные вещи». В субботу, 17 декабря, Кара-Мурза, который незадолго до этого был переизбран заместителем председателя ПАРНАС, сообщил о своем уходе из партии.

«Я очень сожалею о том, что Владимир Кара-Мурза, уже будучи избранным заместителем председателя партии вновь, он сложил свои полномочия. Вышел из партии в связи стем, что съезд не признал то, что съезд допустил ошибку»,— приводит «РИА Новости» слова Касьянова.

Лидер ПАРНАС отметил, что Кара-Мурза голосовал против выдвижения списка, но был в числе меньшинства. По словам Касьянова, «он (Кара-Мурза – ред.) сегодня просил съезд пересмотреть это решение и признать своё решение ошибочным».

«Съезд не пересмотрел это решение, и это стало причиной для того, чтобы Владимир Кара-Мурза сложил свои полномочия. Я сожалею об этом, считаю, что это не является основанием, но у каждого свои внутренние представления о том, что важно политически, что менее важно»,— сказал Михаил Касьянов.

При этом, говоря о решении других членов ПАРНАС покинуть партию, он заявил, что не видит «какой-то кризисной ситуации». Как считает Касьянов, «это не означает, что партия находится в кризисе, это просто важная утрата. Поэтому я очень сожалею».

«И многие сегодня высказывались и пытались остановить, в частности Владимира Кара-Мурзу», — отметил лидер ПАРНАС.

Подводя итог, Касьянов подчеркнул, что выводы делал не он, а съезд, который, по словам главы ПАРНАС, «подтвердил своё решение, поэтому, все имели возможность сегодня привести свои аргументы, ошибку сделал съезд в июле или не сделал… съезд переподтвердил своё решение — для Владимира Кара-Мурзы это оказалось неприемлемым, он хотел переубедить партию в том, что она была неправа».

Руководитель ПАРНАС добавил, что Кара-Мурза «не смог ее (партию – ред.) переубедить, нас всех переубедить не смог». Кроме того, Касьянов подчеркнул, что сожалеет, «что так произошло».