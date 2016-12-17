Памятник погибшим во время ВОВ советским воинам открыли в Болгарии

В Болгарии, в селе Киреево Видинской области, открыли памятник капитану Афанасию Сиухину и рядовому Петру Воробьеву, которые погибли в 1944 году. Монумент установили на могиле советских воинов. Представители местной администрации, болгарские политики, российские дипломаты и местные жители приняли участие в торжественной церемонии.



«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, говорил великий русский полководец Александр Суворов. Поэтому так важен сегодняшний день, когда память об очередных двух героях увековечена. Это был наш долг перед погибшими», - приводит ТАСС слова российского посла в Болгарии Анатолия Макарова.

Агентство сообщает, что памятник из белого мрамора был установлен посольством России при поддержке администрации села Киреево. Отмечается, что это село носит свое название в честь русского офицера Николая Киреева, командовавшего болгарскими добровольческими отрядами в самом начале борьбы с Османской империей. Николай Киреев погиб в 1876 году.

«Эти русские войны сложили свои головы за освобождение Болгарии от османского ига и за свободу Европы от фашизма. Все вместе они покоятся на болгарской земле», - отметил российский дипломат.

«Пусть память о их подвиге крепит нашу дружбу, за которую заплачено кровью», - резюмировал Макаров.

Архимандрит Антим отслужил панихиду на могиле советских героев, а к подножию монумента были возложены венки и цветы.