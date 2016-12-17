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В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

Оба самолета эксплуатируются авиакомпанией «Аэрофлот»

Фото: airliners.net

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета. По имеющейся информации, в аэробусах не было пассажиров и членов экипажа. 

«В самолетах не было пассажиров и членов экипажа», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Шереметьево. 

Представители аэропорта также сообщили, что оба самолета эксплуатируются авиакомпанией «Аэрофлот».  

В пресс-службе добавили, что столкновение произошло во время буксировки одного из воздушных судов, в то время как второй стоял на перроне. При этом представители Шереметьево отметили, что столкновения как такового не было, однако во время буксировки воздушного судна «было легкое соприкосновение законцовками крыльев». 

По факту столкновения уже начато внутреннее служебное расследование. 

Ранее СМИ сообщили, что в столичном аэропорту Шереметьево крылом в крыло столкнулись два аэробуса А321.  

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета Оба самолета эксплуатируются авиакомпанией «Аэрофлот»

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